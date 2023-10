Geladen werden kann serienmäßig am Wechselstromlader mit 7,4 kW – 11 kW kosten 1190 Euro Aufpreis – und mit maximal 100 kW an der Gleichstromsäule. Als Reichweite nach WLTP gibt Opel 405 Kilometer an – was wir natürlich noch testen werden. Gefahren sind wir hier die 156-PS-Version, den Sprint von null auf hundert soll der Corsa damit in 8,1 Sekunden schaffen, die Spitze liegt bei 150 km/h, die Rekuperation arbeitet in zwei Stufen.