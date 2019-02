Opel Corsa F (2019)

D

er Opel Corsa F kommt 2019 als Technikbruder des neuen Peugeot 208 . Beide basieren künftig auf der neuen PSA-Kleinwagenplattform, die auch einen voll elektrischen Antrieb ermöglichen wird. PSA bestätigte für den Corsa wie auch den 208, dass sie als batterieelektrische Version entwickelt werden. Zuerst kommt 2019 der E-208, später dann der E-Corsa. Was es in Sachen Ausstattung Neues gibt, kündigt Opel bereits jetzt in einem Teaser an. Den neuen Corsa wird es wie Astra und Insignia gegen Aufpreis mit LED-Matrix-Licht geben.