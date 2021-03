Bauzeit: 2014 bis 2019

Motoren: 70 PS (1.2) bis 207 PS (OPC)

Preis: ab 5500 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2014): 4 Sterne

Bauzeit: 2006 bis 2014

Motoren: 60 PS (1.0) bis 211 PS (OPC)

Preis: ab 1400 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2006): 5 Sterne

Corsa

Die Radaufhängungen sind von der soliden Sorte, Rot sehen die Corsa aber. Am Typ E schwächeln auch mal die Lenkgelenke bei der zweiten HU. Rost ist dagegen weitgehend unbekannt, und auch die Antriebswellenmanschetten erzielen beste Bewertungen.Durchwachsen. Die Scheinwerfer fallen bei den Jüngsten auf, ihre Einstellung liegt in fast allen Jahren zu oft daneben, ab dem siebten Jahr kommt es häufig zuund Blinker. ( Mehr zum Opel Corsa: alle Generationen, News und Videos Sowohl die Betriebs- als auch die Feststellbremse lassen schon in jungen Jahren zu oft Wirkung und Gleichmäßigkeit vermissen, ältere Corsa D sind da besser. Poröse Bremsschläuche kommen schon mal vor, die -leitungen sind sehr korrosionsbeständig, und auch von den Bremsscheiben ist kaum Stress zu befürchten.Achtung, Ölverlust ! Das zentrale Problem der beiden-Typen in allen Jahrgängen. Die Abgasuntersuchung bestehen beide dafür problemloser als der Durchschnitt, und Beanstandungen der Abgasanlage liegen erst ab neun Jahren darüber.