Das Design des neuen Opel Mokka d├╝rfte sich an der 2018er Studie GT X Experimental orientieren.

Noch ist das Auto komplett getarnt, es wirkt allerdings flacher als der Vorg├Ąnger. Das Design d├╝rfte sich an der Studie Opel GT X Experimental aus dem Jahr 2018 orientieren. Das bedeutet unter anderem eine neue, fl├╝gelf├Ârmige Lichtsignatur an Front und Heck sowie eine ausgepr├Ągte Sicke auf der Motorhaube und eine insgesamt weniger brave Optik. Der Innenraum soll ein volldigitales Cockpit bieten, das aufs Wesentliche reduziert ist ÔÇô also deutlich weniger Kn├Âpfe und Schalter aufweist. Die Premiere des neuen Opel Mokka d├╝rfte noch 2020 stattfinden, den Marktstart hat Opel f├╝r Anfang 2021 angek├╝ndigt.