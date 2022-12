Aus dem Opel Mokka-e wird der Opel Mokka Electric. Optisch ändert sich an der ohnehin noch jungen und erst seit einem Jahr auf dem Markt etablierten Generation, die der erste Träger des neuen " Opel Vizor"-Markengesichts war, aber nichts. Dafür gibt es einige andere und wohl auch wichtigere Anpassungen, die sich auf Leistung und Reichweite beziehen. Letztere ist mit 319 Kilometern nach WLTP beim bisherigen Mokka-e eher dürftig ausgefallen – vor allem bei einem Basispreis von 37.650 Euro.

Mehr Leistung für das elektrische Kompakt-SUV



Bisher gab es beim elektrischen Opel Mokka-e nur eine Motorisierung: 100 kW (136 PS) und ein 260 Nm maximales Drehmoment. Das Drehmoment wird auch beim Mokka Electric so bleiben, doch die Leistung steigt auf 115 kW (156 PS) an. Die Höchstgeschwindigkeit wird weiterhin bei 150 km/h liegen, auch die Zeit für den Sprint von 0 auf 100 km/h bleibt mit unter zehn Sekunden unverändert.

Während der Fahrt stehen dem Piloten drei Fahrmodi zur Verfügung: "Eco", "Normal" und "Sport". Im Eco-Modus wird der Strom am effizientesten genutzt und die Reichweite möglichst hoch gehalten.

Geblieben ist die Schnellladefunktion. Diese gehört beim Mokka Electric zur Serienausstattung und soll das Laden des Akkus in ungefähr 30 Minuten auf 80 Prozent ermöglichen. Bis zum Jahr 2024 will Opel jede Baureihe auch in einer elektrifizierten Variante anbieten, bis 2028 soll die Marke komplett elektrisch aufgestellt sein.