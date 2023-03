Opel Mokka A – Gebrauchtwagen-Vorstellung



Stärken und Schwächen



Das macht Ärger: In den ersten beiden Baujahren gab es einige defekte Anlasser, 2014er-Jahrgänge waren von vereinzelten Motorschäden betroffen. Ein Rückruf im Jahr 2014: Der Allradantrieb konnte sich plötzlich abschalten, die Kraft wird dann nur noch an die Vorderräder übertragen. Ein Software-Update sorgte für Abhilfe. 2017 folgte ein weiterer Rückruf wegen Airbags mit fehlerhaftem Zündgemisch.

Das TÜV-Urteil



Fahrwerk