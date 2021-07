Bauzeit: 2012 bis 2019

Motoren: 110 PS (2.0 CDTi) bis 200 PS (1.6 Turbo)

Preis: ab 7500 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2012): fünf Sterne

Ein markant designter Siebensitzer, der zudem beim Thema Sicherheit punktet. Neben der Serienausstattung gibt es für den 4,66 Meter langen Kompaktvan eine Vielzahl aufpreispflichtiger Assistenzsysteme zur Fahrerunterstützung. Der Namenszusatz Tourer entfiel mit dem Facelift 2016.

Einige Rückrufe sorgen für Verdruss: Im September 2012 wird die Abdeckung des Beifahrerairbags geprüft oder gleich der ganze Instrumententräger getauscht. 2015 treten Probleme mit der Anzeige der elektrischen Feststellbremse auf. 2017 muss das Airbagmodul wegen fehlerhafter Zündchemikalien ausgewechselt werden. Außerdem: mehrere Software-Updates und nervige Navis.



Bauzeit: 2005 bis 2014

Motoren: 97 PS (CNG) bis 240 PS (OPC)

Preis: ab 2000 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2005): fünf Sterne

Die zweite Generation des Zafira gab es bis 2010 in einer leistungsgesteigerten OPC-Variante.

Sieben Personen befördern – und dabei weniger schaukeln, dank des gestrafften Fahrwerks, das aber weiter gut federt. Zur Wahl stehen Benzin-, Diesel- sowie Erdgas- und Autogasmotoren von 94 (1.6 CNG) bis 240 PS (OPC). Nach dem Facelift entfielen der 1,6-Liter-Benziner mit 105 PS und der 1.9-CDTI-Diesel; sie wurden durch kräftigere Antriebe ersetzt.

. Ärgerlich ist auch Rost an den Türunterkanten, hier sollten Besitzer selbst Hand anlegen, um die Korrosion zu stoppen.Für die CNG- Zafira erfolgte 2010 ein Rückruf, betroffen waren die Modelljahre 2005 bis 2007 – es gab Haarrisse in der Buchse des Druckreglermagnetventils.

Das Positive vorweg: Rost kommt selbst beim alten Zafira nur selten vor,Das kann man von den Federn nicht behaupten. Der Zafira C zeigt hier bei der dritten HU Schwächen, auch bei alten Vorgängermodellen sind sie ein Ärgernis. Achsaufhängung und Lenkung des Zafira B schneiden mittelmäßig ab.

Anders die Bremsscheiben: Hier moniert der TÜV am Zafira B erhöhten Verschleiß.Bereits an jungen Zafira C wird gelegentlich die Fußbremse bemängelt.