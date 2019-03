P edelecs erfreuen sich stetig wachsender Beliebtheit. Klar, ein Oldtimer & Youngtimer AUTO BILD-Gebrauchtwagensuche edelecs erfreuen sich stetig wachsender Beliebtheit. Klar, ein Fahrrad mit Extra-Schub durch einen Hilfsmotor, das ist besser als selbst strampeln. Heute helfen Elektromaschinen den Pedalrittern. Früher waren es richtige Motoren – knatternd, stinkend, lärmend. Rängdäng und weg. Herrlich! 50 Kubik, ein dreiviertel PS, Antrieb per Reibrolle direkt auf den Vorderreifen – Velosolex hat von dieser besonders einfachen Art Fahrrad mit Hilfsmotor fast eine Million Stück verkauft.

Velosolex aus der Garage des Vaters

Zerlegen in der Tiefgarage: Auseinander gebaut war die Velosolex 3800 in weniger als 20 Minuten. Elektro-Scooter ohne Sitz im Vergleich zur Galerie AUTO BILD DIGITAL-Chefredakteur Boris Pieritz hat ein Exemplar in der Garage seines Vaters entdeckt: Reifen hin, Rost im Blech, Kolben fest, nix drehte sich. AUTO BILD entschied sich zur Wiederbelebung. Das mürbe Häufchen Elend wurde direkt in der Tiefgarage zerlegt (dauerte keine 20 Minuten), die Teile per Aufzug ins Büro befördert. Neugier und Sportsgeist waren geweckt – kann man so etwas nebenbei, am Schreibtisch, mit der minimalen Werkzeugausstattung einer Redaktion reanimieren?

Ersatzteile sind leicht zu bekommen

Die sandigen Schutzbleche reinigte der Geschirrspüler. Um Arbeit zu sparen und die Kollegen vor zu viel Staub durch Schleif- und Schrupparbeit zu bewahren, wurden die meisten Teile durch Neuware ersetzt. Eine lange Bestellliste ging an Wörners Teileversand . Der Laden führt von der Antriebskette bis zum kompletten Zylinderkopf alles, was Velosolex zum Laufen brauchen. Reifen, Felgen , Bremsen, Auspuff , Lenkkopflager – im Prinzip lässt sich aus dem umfangreichen Sortiment des Teiledienstes ein neues Mofa zusammenpuzzeln. AUTO BILD erhielt aber lieber altes Material an sichtbaren Stellen und frischte es optisch behutsam auf, die Originalität sollte gewahrt werden.

Montagezeit: Sechs Stunden