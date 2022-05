Vorstellung und Preis: Peugeot 308 startet bei unter 26.000 Euro





Nach sieben Jahren bringt Peugeot einen neuen 308. Die dritte Generation mit der internen Bezeichnung P51 geht vieles anders an als sein Vorgänger. Das macht schon die komplett neu gestaltete Karosserie deutlich. Dank der neuen EMP2-Plattform, auf der auch der neue Opel Astra L basiert, werden erstmals zwei Plug-in-Hybride angeboten.

Kaufen Peugeot 308 mit Rabatt bei carwow.de kaufen Den Peugeot 308 gibt es mit bis zu 11.201 Euro Rabatt bei carwow.de. (Stand: 03. Mai 2022) Zum Angebot



Das Cockpit wird fast vollständig digital, und als Zeichen für den Aufbruch darf der neue 308 als erster Peugeot das neue Markenlogo tragen. Seit Januar 2022 ist der französische Golf-Konkurrent auf dem Markt, der Einstiegs-Benziner kostet ab 25.900 Euro. Für den Diesel verlangt Peugeot mindestens 30.600 Euro, die Achtstufen-Automatik kostet noch einmal 2000 Euro mehr. Auch ein Plug-in-Hybrid in zwei Leistungsstufen ist im Programm. Für den teilelektrifizierten 308 werden ab 36.900 Euro fällig.

Die Preise im des Peugeot 308 / 308 SW: Active Pack Allure Allure Pack GT GT Pack Pfeil Pfeil Abzweigung PureTech 110 Abzweigung Abzweigung PureTech 130 Abzweigung Abzweigung PureTech 130 EAT8 Abzweigung Abzweigung BlueHDi 130 Abzweigung Abzweigung BlueHDi 130 EAT8 Abzweigung Abzweigung Hybrid 180 e-EAT8 Abzweigung Abzweigung Hybrid 225 e-EAT8 Abzweigung ab 25.900 Euro (SW: ab 26.900 Euro) ab 27.950 Euro (SW: ab 28.950 Euro) ab 29.950 Euro (SW: ab 30.950 Euro) ab 30.600 Euro (SW: ab 31.600 Euro) ab 32.600 Euro (SW: ab 33.600 Euro) ab 36.900 Euro (SW: ab 37.900 Euro) – – ab 30.600 Euro (SW: ab 31.600 Euro) ab 32.600 Euro (SW: ab 33.600 Euro) ab 33.250 Euro (SW: ab 34.250 Euro) ab 35.250 Euro (SW: ab 36.250 Euro) ab 39.250 Euro (SW: ab 40.250 Euro) – – ab 31.500 Euro (SW: ab 32.500 Euro) ab 33.500 Euro (SW: ab 34.500 Euro) ab 34.150 Euro (SW: ab 35.150 Euro) ab 36.150 Euro (SW: ab 37.150 Euro) ab 40.150 Euro (SW: ab 41.150 Euro) – – – ab 35.900 Euro (SW: ab 36.900 Euro) – ab 38.550 Euro (SW: ab 39.550 Euro) ab 42.550 Euro (SW: ab 43.550 Euro) ab 44.550 Euro (SW: ab 45.550 Euro) – – – – – ab 44.250 Euro (SW: ab 45.250 Euro) ab 46.250 Euro (SW: ab 47.250 Euro)





We gerne etwas mehr Platz hat, kann auf die Kombi-Version des 308 – den 308 SW zurückgreifen. An der Kasse wird für den Konkurrenten des Golf Variant ein kleiner Aufpreis fällig, der 308 SW kostet immer 1000 Euro mehr als sein etwas kleinerer Bruder. Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich

Optik und Abmessungen: LED-Tagfahrlicht in Säbelzahn-Optik



Optisch ist der neue 308 nicht wiederzuerkennen, er hat deutlich an Charakter gewonnen. Die Haube wurde länger, die Kabine ist weiter nach hinten gerückt. Grimmig blickende LED-Scheinwerfer mit den Reißzahn-Tagfahrleuchten sind Serie, optional gibt es Matrix-Licht. Im gewachsenen Grill prangt das neue Peugeot-Emblem, das auch gleich die Radar-Technik versteckt.

Das Logo ist jetzt auch an den vorderen Kotflügeln zu finden. Am Heck sitzen stark ausgeformte LED-Leuchten. Sie sind durch einen schwarzen Balken verbunden, der gleichzeitig als Griffmulde für die Kofferraumklappe dient. Das Nummernschild wandert in die Schürze, wo neuerdings zwei Chromzierleisten die Auspuffrohre andeuten. Die auffällige Präsentationsfarbe namens "Vert Olivine" wird aufpreisfrei zu haben sein.

Peugeot 308 ist deutlich gewachsen



Auch bei den Abmessungen setzt der 308 einen drauf. Mit 4,37 Metern ist der Kompakte gute elf Zentimeter länger als sein Vorgänger, in der Breite ist er um 4,8 Zentimeter gewachsen. 5,5 Zentimeter mehr Radstand sollen den Passagieren zugutekommen, mit 1,44 Metern Höhe ist er jedoch etwas flacher geworden.

Auch der Kombi-Ableger 308 SW hat in der Länge etwas zugelegt. Mit 4,64 Metern ist er nicht nur rund fünf Zentimeter länger als sein Vorgänger, sondern auch knapp 27 Zentimeter länger als der Kompakte. Gut sechs Zentimeter mehr Radstand kommt fast ausschließlich dem Kofferraum zugute. Und auch Optisch ist der SW etwas eigenständiger. Die Heckleuchten liegen tiefer in der Karosserie und werden nicht mehr durch ein schwarzes Band mit einander verbunden. Stattdessen sitzt unter der Heckscheibe eine große Abrisskante.



Zoom Bei umgelegter Rückbank schluckt der Kombi-308 bis zu 1634 Liter – gut 300 Liter mehr als der Kompakte.





Laut Peugeot wurde bei der Gestaltung des Fahrzeugs besonders auf die Aerodynamik geachtet. Hinter dem Frontgrill sitzen Lamellen, die sich je nach Kühlluftbedarf öffnen oder schließen können. Die seitlichen horizontalen Falze in der Heckschürze bilden eine aerodynamische Einheit mit dem Dachspoiler, was eine Art Luftabrisskante ergibt.

Dazu ist fast der komplette Unterboden verkleidet, um den Cw-Wert weiter zu verbessern. Insgesamt soll der CO2-Ausstoß alleine durch Aerodynamik-Tricks um bis zu zwei Gramm pro Kilometer reduziert worden sein. Konkrete Zahlen gibt Peugeot bislang allerdings noch nicht bekannt.

Abmessungen im Überblick:

Peugeot 308:



• Länge: 4367 mm

• Breite: 1852 mm

• Höhe: 1441 mm

• Radstand: 2675 mm

• Kofferraumvolumen: 412-1323 Liter (361-1271 Liter beim Hybrid)

Peugeot 308 SW:

• Länge: 4636 mm

• Breite: 1852 mm

• Höhe: 1442 mm

• Radstand: 2732 mm

• Kofferraumvolumen: 608-1634 Liter (548-1574 Liter beim Hybrid)



Connectivity-Check: Neues Infotainment im 308 auf dem Prüfstand



Im Innenraum wartet der 308 mit Peugeots neuer i-Cockpit-Generation auf. Die Grundzüge mit kleinem Zweispeichen-Lenkrad und darüberliegenden Instrumenten sind bekannt. Darüber hinaus hat sich aber viel getan. Die Armaturen sind immer digital und optional 3D-fähig. Knöpfe für die Klimabedienung und einen Lautstärkeregler gibt es aber noch.

Statt der bekannten "Klaviatur" sitzt unterhalb des Infotainment-Screens jetzt aber ein zweiter Bildschirm. Dort finden sich ein Homebutton und fünf frei belegbare Touchflächen, von Peugeot "i-Toggles" genannt. Hier kann jeder beliebigen Infotainment-Funktion eine Kurzwahl hinzugefügt werden. Zum Beispiel 23,5 Grad für die Beifahrer-Klimazone oder Massage-Stufe zwei für den Fahrersitz. Bis zu acht Nutzerprofile lassen sich abspeichern.

Zoom Die "i-Toggles" lassen sich mit beliebigen Schnellwahlen belegen. In der Basis-Ausstattung gibt es statt des Bildschirms noch Knöpfe.





Die iToggles fallen groß aus, wodurch die Bedienung möglichst wenig vom Fahren ablenken soll. Zumindest im Stand geschieht das ziemlich treffsicher. Alternativ kann die überarbeitete Sprachsteuerung genutzt werden. Sie wird über "Hey Peugeot" aktiviert. Dazu gibt es neue Fahrassistenten. Highlight ist der semi-autonome Spurwechselassistent: Bei freier Nebenfahrbahn wechselt der 308 beim Antippen des Blinkerhebels automatisch die Spur.

Individualisierbarkeit und 3D-Cockpit gefallen beim 308



Besonders positiv fällt direkt der hohe Grad der Individualisierbarkeit auf. Sowohl das Zentraldisplay als auch das Kombiinstrument lassen sich genau die Sachen anzeigen zu lassen, die man braucht. Smart: Wer in die Liste aller verfügbarer Anwendungen gelange möchte, tippt einfach mit drei Fingern auf den Bildschirm.

Hinweis Peugeot 308 in AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt Zu den Angeboten Pfeil

Auch die sogenannten "i-Toggles", ein zusätzlicher Touchscreen mit sechs Schnellwahlflächen (von denen lassen sich fünf frei konfigurieren) funktioniert in der Praxis zuverlässig und macht Spaß. Das in den oberen Ausstattungen "GT" und "GT-Pack" angebotene 3D-Cockpit ist ein nettes Feature im Kompakt-Segment, das sonst höheren Klassen vorbehalten bleibt (Mercedes bietet ein solches System nur in der S-Klasse an). Auch das serienmäßige Apple CarPlay überzeugt im Test mit stets einwandfreiere Verbindung.

Bei der Sprachsteuerung Peugeot noch nachbessern



Verbesserungspotential hingegen gibt es bei der ab der "Allure"-Ausstattung serienmäßige Sprachsteuerung, die mit "Ok Peugeot" aufgeweckt wird. Neben Navigationsangaben lassen sich auch Fahrzeugfunktionen wie die Sitzheizung oder die Klimaanlage bedienen. Das System braucht aber etwas lange, die Befehle zu verarbeiten, und auch das fehlende Sprachfeedback kann im Alltag frustrieren.

Beim 308 nimmt die Individualisierung des Systems einen hohen Stellenwert ein. Das führt aber dazu, dass manche Menüpunkte schwieriger zu erreichen sind. Daher kann es vorkommen, dass man in eine zweite Ebene des Systems abtaucht, was die Menüführung etwas kompliziert macht. So versteckt sich die Sitzheizung (je nach Konfiguration der i-Toggles) beispielsweise hinter zwei bis drei Schritten – das benötigt unnötig viel Aufmerksamkeit. ( Den ganzen Connectivity-Check gibt es hier!

Innenraum: Mehr Ablagefächer im 308



Die Material- und Verarbeitungsqualität ist schon im Vorserienfahrzeug sehr gut. Im Mitteltunnel finden sich zahlreiche Ablagemöglichkeiten, Becherhalter und ein Induktionsladefeld. Der Fond bietet genügend Platz, aber die Beine müssen zu stark angewinkelt werden. Und wenn der Vordersitz nicht ganz nach oben gefahren ist, passen die Füße nur mit Mühe darunter.

Zoom Schon beim Vorserien-Fahrzeug war ein deutlicher Qualitätssprung in Sachen Verarbeitung und Materialien auszumachen.





Der Kofferraum fasst 412 bis 1323 Liter, bei der Hybrid-Variante sind es immer noch 361 bis 1271 Liter. Etwas mehr Platz bietet der 308 SW mit 608 bis 1634 Litern. Auch hier müssen beim Hybrid Abstriche im Ladevolumen gemacht werden. Immerhin: bis zu 1574 Liter schluckt der Teilzeit-Stromer. Einen doppelten Ladeboden gibt es ebenfalls. Allerdings nur, wenn nicht die Focal-Hi-Fi-Anlage oder einer der Plug-in-Hybride bestellt wurden. Dann sitzen dort nämlich der Subwoofer beziehungsweise der Akku – und die Ladekapazität schrumpft auf 386 Liter.



Motoren: Erstmals gibt es Plug-in-Hybride im Peugeot 308



Anfangs wird es fünf Antriebsvarianten geben, Vorderradantrieb ist stets Serie. Die beiden 1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner leisten 110 und 130 PS , der stärkere ist optional mit einer Achtgang-Automatik zu haben. Der 1,5-Liter-Vierzylinder-Diesel leistet 130 PS, auch hier ist die Automatik optional.

Technische Daten im Überblick: 1.2 l PureTech 110 1.2 l PureTech 130 1.2 l PureTech 130 EAT8 1.5 l BlueHDi 130 1.5 l BlueHDi 130 EAT8 Hybrid 180 e-EAT8 Hybrid 225 e-EAT8 Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Kraftstoff Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung Max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Verbrauch kombiniert nach WLTP* Abzweigung Abzweigung elektrische Reichweite nach WLTP* Abzweigung 1,2 Liter-Dreizylinder-Turbo Benzin Vorderradantrieb 81 kW (110 PS) 205 Nm 6-Gang-Schaltgetriebe 10,5 s SW: 10,8 s 198 km/h 5,5 l/100 km SW: 5,6 l/100 km – 1,2 Liter-Dreizylinder-Turbo Benzin Vorderradantrieb 96 kW (130 PS) 230 Nm 6-Gang-Schaltgetriebe 9,6 s SW: 9,8 s 210 km/h 5,7-5,5 l/100 km SW: 5,7-5,6 l/100 km – 1,2 Liter-Dreizylinder-Turbo Benzin Vorderradantrieb 96 kW (130 PS) 230 Nm 8-Stufen-Automatik 9,7 s SW: 9,9 s 210 km/h 5,9-5,7 l/100 km SW: 5,9-5,7 l/100 km – 1,5 Liter-Vierzylinder-Turbo Diesel Vorderradantrieb 96 kW (131 PS) 300 Nm 6-Gang-Schaltgetriebe 10,6 s SW: 10,7 s 207 km/h 4,5-4,3 l/100 km SW: 4,5-4,2 l/100 km – 1,5 Liter-Vierzylinder-Turbo Diesel Vorderradantrieb 96 kW (131 PS) 300 Nm 8-Stufen-Automatik 10,6 s SW: 10,9 s 207 km/h 4,7-4,5 l/100 km SW: 4,7-4,5 l/100 km – 1,6 Liter-Vierzylinder-Turbo Benzin/Plug-in-Hybrid Vorderradantrieb 133 kW (180 PS) 360 Nm 8-Stufen-Automatik, elektrifiziert 7,6 s SW: 7,7 s 225 km/h 1,2-1,1 l/100 km SW: 1,2-1,1 l/100 km 64-69 Kilometer SW: 64-68 Kilometer 1,6 Liter-Vierzylinder-Turbo Benzin/Plug-in-Hybrid Vorderradantrieb 165 kW (225 PS) 360 Nm 8-Stufen-Automatik, elektrifiziert 7,5 s SW: 7,6 s 235 km/h 1,2 l/100 km SW: 1,2 l/100 km 63 Kilometer

SW: 62-63 Kilometer



Am interessantesten sind wohl die beiden Plug-in-Hybride. Hier werden ein Vierzylinder-Benziner und ein E-Motor zu 180 beziehungsweise 225 PS Systemleistung kombiniert. Mit voller 12,4-kWh-Batterie soll der kleinere Hybrid bis zu 69 Kilometer, und der größere 63 Kilometer rein elektrisch fahren können. Ein vollelektrischer 308 dürfte genauso in der Pipeline sein wie ein PSE-Modell. Der Sport-308 dürfte einen Plug-in-Hybrid mit Allrad und deutlich über 300 PS bekommen.

Fahren: Erste Runde im neuen Peugeot 308



AUTO BILD ist den neuen Peugeot 308 bereits gefahren, und konnte dem Kompakten im ersten Test auf den Zahn fühlen. Die Sitze vorne passen und um Hüften und Schultern angenehm universell. Und auch an die Sitzposition, bei der man über das kleine Lenkrad auf das Fahrerdisplay peilt, gewöhnt man sich schnell. der fein arrangierte Innenraum weiß zu überzeugen, das kleine Wahlhebelchen für die Automatik dürfte nicht jedem gefallen.

Zoom Auch von hinten ist der Peugeot 308 ein echter Blickfang. Die angedeuteten Auspuffrohre sind Geschmackssache.

Der Benziner des Testwagens macht sich mit einem mechanisch präsentem, aber nie zu lauten Geräusch bemerkbar. Leistung ist da, wie auch der bekannt verzögerte Turbo-Druckaufbau und das etwas lästige Brummen unter Last. Dennoch arbeitet sich der 1.2 brauchbar durch sein Leistungsspektrum.

Die eher gemütliche Achtstufen-Automatik mag nicht gerne zügig losrennen, braucht beim schnellen Tempoaufbau einen gehörigen Weckruf über das Gaspedal. Die Federung dagegen dürfte gerne etwas lässiger agieren. In Verbindung mit den großen Rädern rollt der Peugeot nämlich unter kurzen Hüben unerwartet kantig-spröde ab. Dafür macht es Spaß, den wendigen Löwen über enge Straßen zu scheuchen.

Vergleichstest: So schlägt sich der 308 gegen den Mazda3

Zugegeben: Wirklich kompakt sind Mazda3 und Peugeot 308 mit rund 4,4 Metern nicht gerade, bestechen dafür mit ihrer ausdrucksstark gezeichneten Optik. Beide erinnern an einen Angestellten, der sich zwar den Zwängen des Alltags unterordnet, aber mit ein paar Tattoos und ausgefallenen Hobbys dagegenstemmt, unsichtbar zu werden. Jetzt müssen sie sich im Vergleich messen!

Zoom Mit 4,46 Metern ist der Mazda3 zwar zehn Zentimeter länger als der Peugeot, mit 412 Litern hat der 308 aber im Kofferraum die Nase vorn.





Die Lenkung des Peugeot wirkt hektisch, obwohl sie mit etwas weniger als drei Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag nicht direkter untersetzt als die des Mazda. Der leicht zappelige Eindruck entsteht auch aus der Kombination aus kleinem Lenkrad und wenig Kraftaufwand. Bei kleinen Unebenheiten rollt der 308 spröde ab mit straffer Grundnote. Richtig üble Schlaglöcher aber pariert er so gekonnt, wie man es von einem Franzosen erwarten darf.

Saubere Schaltung und kaum Hartplastik im Mazda

Der solide verarbeitete, innen fast hartplastikfreie Mazda wirkt schon von der Lenkung her natürlicher, organischer als der Franzose. Seine gut flutschende Sechsgang-Handschaltung mit kurzen Schaltwegen ist an einen Saugbenziner mit viel Hubraum gekoppelt. Bedeutet: Unter 3000 Touren geht beim Mazda nicht viel – beim Überholen auf der Landstraße muss man schonmal ein bis zwei Gänge runterschalten.

Die Testdaten im Überblick: Fahrzeugdaten Mazda 3 Skyactiv-G 2.0 M Hybrid Peugeot 308 PureTech 130 EAT8 Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zyl./Einbaul. Abzweigung Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei U/min. Abzweigung Abzweigung Max. Nm bei U/min. Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Reifenhersteller Abzweigung Abzweigung Reifendimension Test vorne Abzweigung Abzweigung Reifendimension Test hinten Abzweigung Abzweigung Tankinhalt/Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Reichweite Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen min. Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen max. Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Verbrauch/CO2 beim Test Abzweigung Abzweigung Kosten/Garantien Abzweigung Abzweigung Steuer gesamt (p.a.) Abzweigung Abzweigung Versicherungsklassen Abzweigung Abzweigung Gesamtkosten Abzweigung Abzweigung Werkstattintervalle Abzweigung Abzweigung Wartungskosten Öl Abzweigung Abzweigung Wartungskosten Inspektion Abzweigung Abzweigung Garantie Abzweigung Abzweigung Garantieart Abzweigung Abzweigung Garantie gegen Durchrostung Abzweigung Abzweigung Mobilitätsgarantie Abzweigung Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung Werksangabe 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Beschleunigung 0-50 km/h Abzweigung Abzweigung Beschleunigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Beschleunigung 0-130 km/h Abzweigung Abzweigung Beschleunigung 0-160 km/h Abzweigung Abzweigung Elastizität Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt 60-100 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt 80-120 km/h Abzweigung Abzweigung Abmessungen Außen Abzweigung Abzweigung Länge Abzweigung Abzweigung Breite Abzweigung Abzweigung Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Spurweite vorne Abzweigung Abzweigung Spurweite hinten Abzweigung Abzweigung Wendekreis Abzweigung Abzweigung Wendekreis (Werksangabe) Abzweigung Abzweigung Wendekreis links Abzweigung Abzweigung Wendekreis rechts Abzweigung Abzweigung Gewichte/Zuladung Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Leergewicht in % vorne Abzweigung Abzweigung Leergewicht in % hinten Abzweigung Abzweigung Gesamtgewicht Abzweigung Abzweigung Dachlast Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung Bremsweg (kalt) Abzweigung Abzweigung Bremsweg (warm) Abzweigung Abzweigung Abmessungen Kofferraum Abzweigung Abzweigung Ladekantenhöhe Abzweigung Abzweigung Kofferraumtiefe min. Abzweigung Abzweigung Kofferraumtiefe max. Abzweigung Abzweigung Kofferraumbreite max. Abzweigung Abzweigung Kofferraumhöhe min. Abzweigung Abzweigung Kofferraumhöhe max. Abzweigung Abzweigung Breite Heckklappenöffnung Abzweigung Abzweigung Innenhöhe Ladekante Abzweigung Abzweigung Geräusche Abzweigung Abzweigung Innengeräusch 50 km/h im 3/4 Gang Abzweigung Abzweigung Innengeräusch 100 km/h im 4/5 Gang Abzweigung Abzweigung Innengeräusch 130 km/h im 5/6 Gang Abzweigung Abzweigung Innengeräusch 160 km/h im letzten Gang Abzweigung Vierzylinder/vorn quer Ottomotor 4/2 Kette 1998 cm³ 90 (122)/6000 213/4000 197 km/h 6-Gang-Schaltgetriebe Vorderradantrieb Michelin Pilot Sport 4 215/45 ZR 18 93 Y 215/45 ZR 18 93 Y 51 l/Super 770 km 351 l 1026 l 6,6 l/157 g 104 EUR 16/23/27 2423 EUR 20.000 km/1 Jahre 220 EUR 450 EUR 3 Jahre/100.000 km Jahre Garantie 12 Jahre unbegrenzt Jahre 10,4 s 3,2 s 9,9 s 16,8 s 28,4 s 5,0 s 7,5 s 4460 mm 1795 mm 1435 mm 2725 mm 1570 mm 1580 mm 11,5 m 11,6 m 11,5 m 1383/492 kg 62 % 38 % 1875 kg 75 kg 1300/600 kg 34,8 m 33,6 m 760 mm 780 mm 1525 mm 1020 mm 535 mm 695 mm 900 mm 210 mm 59 dB (A) 65 dB (A) 69 dB (A) 74 dB (A) Dreizylinder, Turbo/vorn quer Ottomotor 4/2 Zahnriemen 1199 cm³ 96 (131)/5500 230/1750 210 km/h 8-Stufen-Automatik Vorderradantrieb Michelin Primacy 4 S1 225/45 R 17 94 Y 225/45 R 17 94 Y 52 l/Super 770 km 412 l 1323 l 6,7 l/159 g 92 EUR 17/20/21 2162 EUR 20.000 km/1 Jahre 180 EUR 400 EUR 2 Jahre Garantie 12 Jahre unbegrenzt Jahre 9,7 s 3,4 s 9,7 s 15,9 s 25,9 s 5,4 s 6,9 s 4367 mm 1852 mm 1441 mm 2675 mm 1559 mm 1554 mm - m 11,2 m 11,2 m 1336/514 kg 62 % 38 % 1850 kg 85 kg 1200/680 kg 34,6 m 35,2 m 715 mm 710 mm 1530 mm 1080 mm 525 mm 720 mm 935 mm 165 mm 58 dB (A) 65 dB (A) 68 dB (A) 73 dB (A)



Das Mazda-Infotainment kann weniger ( Apple CarPlay via Kabel), dafür ist es schnell und via Dreh-Drück-Steller blind bedienbar. Da ist das des 308 deutlich moderner, erfordert aber Vorkenntnisse. Die guten Sitze des Mazda toppt der Peugeot mit noch besseren. Fester Halt für Becken und Lordose sind top! In der Selection-Ausstattung sind sie im Paket. Trotz verschiedener Motorkonzepte sind die Testverbräuche fast gleich.

Platzierung im Test:

• Platz 1: Mazda3 e-Skyactiv-G 2.0 M Hybrid (527 von 800 Punkten)

• Platz 2: Peugeot 308 PureTech 130 EAT8 (514 von 800 Punkten)