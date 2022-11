Pirelli hat die einzige Familie von Premium-Reifen für SUVs komplett revolutioniert: die berühmte Scorpion-Range. Ein Name, der seit mehr als 35 Jahren existiert und der speziell für das am schnellsten wachsende Segment des Automobilmarktes entwickelt wurde, in dem die weltweit führenden Automobilhersteller ständig neue Bestseller herausbringen.