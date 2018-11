"Playboy"-Gründer: Die Autos von Hugh Hefner

Das Playmate of the Year 2013 Raquel Pomplun posierte vor der Hefner-Villa mit einem Jaguar F-Type S.

@treich007 I own a 1959 Mercedes-Benz 300SL, but it's a convertible, not a Gullwing. I drove it on "Playboy's Penthouse." — Hugh Hefner (@hughhefner) 21. Juli 2010

So sah sich der gebürtiger Chicagoer Hugh Hefner gern: in Feierlaune, begleitet von vielen hübschen Frauen.

Drei Ehen, vier Kinder und über tausend Liebschaften: Das war Hefners Welt. Sein Motto: "Das Leben ist zu kurz, um jemand anderes Traum zu leben." Am 27. September 2017 war der Verleger, Journalist und Unternehmer in Los Angeles mit 91 Jahren gestorben. "Friedlich und unter natürlichen Umständen in seinem Haus 'The Playboy Mansion' im Kreis geliebter Menschen", wie es in einer "Playboy"-Mitteilung hieß.Der Name des weltweit bekanntesten Herrenmagazins ging dem Vernehmen nach übrigens auf die Automarke Playboy Motor Cars zurück, die nach dem Krieg vergeblich versuchte, einen Kleinwagen mit festem Faltdach zu etablieren. Und wie es sich für einen Lebemann gehört, liebte Hefner edle Autos. Einem eigenen Tweet zufolge besaß "Hef" unter anderem einen 1959er Mercedes 300 SL Convertible, ebenso zwei gleichaltrige 600er Pullman mit Sektkühler, Trennwand und Sitzen mit Liegefunktion. Gerne ließ er sich in den 1960er-Jahren mit seinen "Häschen" zu seinem Privatjet chauffieren, einer fünf Millionen Dollar teuren DC-9 für einst stolze fünf Millionen Dollar mit dem passenden Namen "The Big Bunny" und diversen Extras an Bord.Unvergessen sind die diversen Stretchlimos, von denen eine jetzt verkauft wird. Aus Fahrzeugen wie diesem stieg Hefner mit vorrangig blonden Begleiterinnen – meist nicht ohne vorherige feucht-fröhliche Party. Zudem war edles und stilvolles Blech gerne und oft schmückendes Beiwerk für seine "Playmates des Jahres". Mit nur ein paar Tausend Dollar Startkapital hatte der aus Chicago stammende Hefner den "Playboy" 1953 gegründet. Um das Geld zusammenzubekommen, hatte er nach eigenen Worten sogar einige Möbel verpfändet. Mit einer Mischung aus Nacktaufnahmen, Artikeln, Interviews, deftigen Herrenwitzen und Tipps für den Umgang mit Frauen baute er schließlich ein Imperium auf, dessen Wert heute auf 500 Millionen Dollar (425 Mio Euro) geschätzt wird.