(dpa/brü) Ein ganz spezieller Porsche 911 aus München sorgt zurzeit für Gesprächsstoff. Der Grund ist offensichtlich: Auf den ersten Blick sieht das 911 Turbo Cabrio (991) aus wie ein Polizeiauto . Der silberne Porsche ist wie ein Streifenwagen in Neongelb und Blau beklebt, auf der Motorhaube und an den Seiten prangt jeweils der Schriftzug "Police". Erst bei genauem Hinsehen wird klar: Der Sportwagen ist gar kein Dienstfahrzeug der Münchner Polizei , sondern ein Privatfahrzeug. Eine Journalistin des Münchner Stadtmagazins "Mucbook" hatte das Fahrzeug fotografiert, das Bild verbreitete sich in den sozialen Netzwerken.