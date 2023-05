Verzicht ist ein Wort, das so gar nicht zu Porsche passt. Weder zur Marke selbst noch zur Kundschaft. Dass sowohl Cayenne Turbo als auch der 640 PS starke Turbo GT in der EU ab sofort nicht mehr zu haben sind, scheint Porsche auf Nachfrage auch selbst nicht so recht zu gefallen. Den V8-Biturbo an die strengen Emissionsvorschriften anzupassen, sei aber "wirtschaftlich einfach nicht darstellbar" gewesen.