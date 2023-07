Autobauer lieben Superlative – und Sportwagenbauer erst recht. Unzählige Male schon hat Porsche das stärkste, das schnellste und nicht selten auch das teuerste Auto in seinem Segment vorgestellt. Jetzt haben sie es wieder getan – mit dem bislang stärksten Porsche Cayenne

Wie der Top-Cayenne heißen soll, wird noch nicht verraten. Sicher ist: Irgendwas mit E-Hybrid, schließlich handelt es sich um einen Plug-in. Und wer an den bisherigen Turbo S E-Hybrid denkt, liegt wahrscheinlich nicht ganz falsch. Den nämlich beerbt das neue Spitzenmodell, das mit "über 700 PS" und "über 900 Newtonmeter" Drehmoment wuchert.

Wie schon vor dem Facelift, bei dem auch ein nahezu komplett neues Cockpit mit Beifahrer-Display Einzug in die Baureihe gehalten hat, setzt Porsche beim Doppelherz-Topmodell auf einen V8-Benziner als Basis. Nun aber kombiniert mit einem 176 PS starken Elektromotor – 40 PS mehr als bisher, und auch die Batterie ist größer geworden, was künftig rund 70 Kilometer rein elektrisch ermöglicht.

Erste Testrunde im Prototyp des Top-Cayenne



Der Übergang aber von elektrischer zu benzinbetriebener Beschleunigung ist geschmeidig und kaum spürbar, zumindest gibt's kein unschönes Ruckeln. Dafür kündigt der Ottomotor die Mitarbeit akustisch mit herrlichem Achtzylinder-Klang an und setzt seine Kraft direkt und nachhaltig frei – was deutlich brachialer wirkt als der Elektroschub beim Anfahren.

Cayenne Coupé auf Wunsch mit GT-Paket

Den neuen Top-Hybridantrieb bietet Porsche im klassischenund im Cayenne Coupé an. Wer sich für Letzteres entscheidet, kann zusätzlich das GT-Paket wählen – quasi als Ersatz für den mit dem Facelift in unseren Breiten verschwundenen Cayenne Turbo GT , dessen Achtzylinder die hiesigen Abgasvorschriften nicht mehr erfüllt.

Zehn Millimeter näher am Boden, mit spezifischen Schwenklagern, größerem Sturz an der Vorderachse, eigenem GT-Setup fürs Fahrwerk sowie Schmankerln wie einer Titan-Abgasanlage, Carbon-Dach und serienmäßiger Keramikbremse kommt er dem "Original" ziemlich nahe. Und er eifert ihm auch optisch nach: Der markante Dachkantenspoiler am Heck ist im Paket dabei.