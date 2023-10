In nur 3,7 Sekunden katapultiert uns der Turbo E-Hybrid mit GT-Paket von 0 auf 100



So auch im Turbo E-Hybrid, den wir exklusiv auf der Clubsport-Strecke im spanischen Castellolí am Limit bewegen durften, doch dazu später mehr. Beim Topmodell beträgt die Systemleistung 739 PS und 950 Newtonmeter Drehmoment. Damit katapultiert er uns in nur 3,7 Sekunden auf Tempo 100, inklusive GT-Paket rennt er 305 km/h in der Spitze.