A

Die Abomodelle der Auto-Hersteller Porsche inFlow - Deutschland In Deutschland haben Porsche und das Start-up Cluno unter dem Namen inFlow ein Abo-Angebot mit monatlichem Paketpreis gestartet. Die Rate deckt außer Tanken alle Kosten ab, also Wartung, Verschleiß, saisonale Bereifung, Garantie, Zulassung, Kfz-Steuer, Vollkaskoversicherung sowie Fahrzeuguntersuchungen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um von Porsche geprüfte junge Gebrauchte. Die Mindestlaufzeit eines Abos beträgt sechs Monate, der Kunde kann mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten pausieren oder das Auto wechseln. Die Abwicklung erfolgt digital über die Cluno-App, die es bis jetzt nur für iOS gibt. Bei der ersten Buchung wird eine einmalige Startgebühr von 299 Euro fällig. Die Abwicklung über die App dauert laut Porsche nur wenige Minuten, anschließend wird das Fahrzeug vollgetankt zum Wunschort geliefert. ab 1299 Euro monatlich), der Macan (ab 1499 Euro), der Cayenne (ab 1699 Euro) und der Porsche 911 (ab 1899 Euro). Zu haben sind der Porsche 718 Boxster, der 718 Cayman (jeweilsmonatlich), der Macan (ab), der Cayenne (ab) und der Porsche 911 (ab). Weitere Einzelheiten zur Porsche-Cluno-Allianz gibt es hier. Porsche Passport – nur USA In den USA bietet Porsche schon bis zu 22 Modelle im Abomodell an. Ab 2000 Dollar pro Monat (1756 Euro) kostet die Teilname an Porsche Passport Nachdem man 500 Dollar Aktivierungsgebühr gezahlt hat, übernimmt die Marke den Fahrzeugtausch, die KFZ-Steuer, die Versicherung und die Wartung. Dabei gibt es keine Kilometerbegrenzung. Je nach Gebühr stehen unterschiedlich viele Modelle für den Abonnenten bereit. Das Paket Launch beinhaltet den Zugang zu acht Modellen für 2000 Dollar pro Monat. Mit dabei unter anderem der 718 Boxster und Cayman S sowie Cayenne und Macan S. Im Paket Accelerate können 22 Modelle genutzt werden. Zu den in der Launch-Option verfügbaren Modellvarianten bietet Porsche hier auch unter anderem den 911 Carrera S, den Panamera 4S sowie den Macan GTS und Cayenne S E-Hybrid an. Dann sind allerdings 3000 Dollar pro Monat (2635 Euro) fällig.

Mercedes me flexperience – Essen und Bochum Bei Mercedes heißt das Flatrate-Prinzip me flexperience. Bei einem Pilotversuch der beiden Händlergruppen Lueg und Beresa in Deutschland sowie in einigen US-Städten können Kunden wählen zwischen A-, C-, E- und S-Klasse, aber auch welche Motorisierung sie wünschen oder welche Farbe der Innenraum haben soll. Beim Pilotversuch in Essen und Bochum können Abonnenten bis zu zwölf Mal pro Jahr das Auto wechseln. Die Kosten für das Angebot sind gestaffelt, der Basispreis für die Kategorie A liegt bei monatlich 750 Euro, für die Kategorie C bei 950 Euro, Kategorie E 1250 Euro und für die S-Kategorie bei 1800 Euro. Die Rate umfasst Versicherung, Wartung und Reparaturen bis hin zu Reifen inklusive 36.000 Kilometern pro Jahr. Polestar Subscription – Deutschland Polestar, den Polestar 2, zunächst über das Internet bestellen. Zu einem noch nicht bestimmten Zeitpunkt wird der Model-3-Gegner dann auch im Abomodell Subscription zu haben sein. Die genauen Bedingungen sind noch nicht bekannt, zuletzt war von einer monatlichen Rate von 1,5 Prozent des Bruttolistenpreises die Rede. Das Basismodell des Polestar 2 kommt für 39.900 Euro auf den Markt. Was die Subscription-Flatrate beinhaltet, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Kunden können das erste Auto von Volvos Elektromarkedenzunächst über das Internet bestellen. Zu einem noch nicht bestimmten Zeitpunkt wird der Model-3-Gegner dann auch imzu haben sein. Die genauen Bedingungen sind noch nicht bekannt, zuletzt war von einer monatlichen Rate vondie Rede. Das Basismodell des Polestar 2 kommt für 39.900 Euro auf den Markt. Was die Subscription-Flatrate beinhaltet, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Care by Volvo – Deutschland Volvo bietet für neun Modelle in Deutschland das Abo Care by Volvo an. Monatlich zahlt der Nutzer eine festgelegte Summe für jedes Auto. Dafür gibt es alle 24 Monate einen Neuwagen. Nach Ablauf dieser Zeit kann der Kunde das Abofahrzeug jederzeit gegen ein neues tauschen. Mit der Flatrate sind Anzahlung, Steuern, Versicherung, Wartung mit Hol- und Bringservice, Reparatur, Pannenhilfe, Ersatzfahrzeug, Bereifung, Räderwechsel und Einlagerung abgedeckt. Je nach regionaler Verfügbarkeit lassen sich zusätzlich das regelmäßiges Betanken oder die Autowäsche dazu buchen. Im Angebot sind SUV: XC40 ab 498 Euro/Monat, XC60 (639 Euro/Monat), XC90 (829 Euro/Monat), Kombis: V60 (629 Euro/Monat), V60 CC (729 Euro/Monat), V90 (665 Euro/Monat), V90 CC (809 Euro/Monat) und Limousinen: S60 (749 Euro/Monat) und S90 (629 Euro/Monat). Access by BMW – nur USA In den USA bietet BMW Autos in einem Pilotversuch zum Abo an: Access by BMW läuft in Nashwille, US-Bundesstaat Tennessee. Kunden können zwischen verschiedenen BMW- und M-Modellen wählen. Zunächst verlangt BMW eine einmalige Gebühr von 575 Dollar. Das Abo beinhaltet die Kfz-Steuer sowie die Kosten für Versicherung, Wartung und Reinigung. Es gibt drei Pakete: Das günstigste heißt Icon und kostet 1099 Dollar pro Monat (965 Euro). Wer dieses Paket bucht, hat die Wahl zwischen BMW i3, BMW 330i, BMW 330e, BMW M240i Cabrio sowie BMW X2 und BMW X3. Die nächste Stufe nennt sich Legend, die Gebühr beträgt 1399 Dollar pro Monat (1229 Euro). Zur Auswahl stehen alle Modelle aus der Icon-Palette und BMW 530e xDrive, BMW 540i, BMW X5 xDrive35i, BMW 440i Coupé, BMW 440i Cabrio und BMW M2. Bei der Option BMW M für 2699 Dollar pro Monat (3370 Euro) kann man zwischen allem Autos aus den Icon- und Legend-Paketen sowie BMW M5, BMW X5 M, BMW X6 M und BMW M4 Cabrio wählen. Book by Cadillac – nur München Cadillac bietet mit Book by Cadillac seit Mai 2018 in München und auch in Zürich drei verschiedene Aboformen in München an: Wer sich nicht festlegen und monatlich entscheiden will, ob er weiterhin teilnimmt, bezahlt 1700 Euro. Der Abonnent kann den Preis reduzieren, indem er sich auf entweder drei Monate zu je 1600 Euro oder sechs Monate zu je 1500 Euro festlegt. Wartung, Versicherung, Steuern, Sommer- oder Winterreifen und Autobahnvignetten für die Schweiz und Österreich sind damit bezahlt. Wählen kann man zwischen den Modellen Escalade, CTS-V, ATS-V, CT6, XT5 und den Sportwagen Camaro und Corvette.



utos fahren wie Seriengucken auf Netflix: Immer mehr Hersteller bieten neben dem konventionellen Autokauf auch Abo-Modelle an. Je nach Marke kann man gegen eine monatliche Gebühr ein oder mehrere Autos fahren – ohne weitere Kosten für Wartung und Reparaturen. Auch Versicherung und Kfz-Steuer sind mit der Auto-Flatrate abgedeckt, teilweise können sogar Tanken und Waschen im Pauschalpreis inbegriffen sein. Der komplette Prozess wird über eine App abgewickelt. Porsche bietet diese Form des Auto-Abos jetzt auch in Deutschland an, BMW bislang nur in den USA. Cadillac ist mit "Book by Cadillac" bereits in Deutschland (München) vertreten, Volvo bietet bereits einen Großteil der Modelle in der Flatrate an, auch der Polestar 2 soll in das Programm aufgenommen werden. Mercedes will das System ebenfalls hierzulande etablieren.