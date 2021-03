Die wichtigsten Infos für Gebrauchtwagenkäufer aus dem AUTO BILD TÜV-Report! Klasse Einstand für den Porsche Macan : Der SUV gibt beim TÜV ein sehr gutes Bild ab. Bei den Vier- bis Fünfjährigen muss er sich nur seinem Bruder 911 geschlagen geben.

Porsche Macan



Bauzeit: seit 2014

Motoren: 211 PS (S Diesel) bis 440 PS (Turbo)

Preis: ab 34.000 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2014): 5 Sterne

Der Macan GTS bietet Fahrleistungen und Handling wie bei einem Sportwagen, trotz SUV-typisch hohem Gewicht.

Das ist er: Die wohl sportlichste Verführung unter den mittelgroßen SUVs. Vom Erfolg des Cayenne verkaufte sich bald besser als Porsche erwartet. Als Motorisierungen stehen Vier- und Sechszylinder zur Wahl, den Diesel (V6, 258 PS) nahm der Hersteller Anfang 2018 vom Markt. Seitdem gibt es nur noch Benziner, da Porsche die Hybridversion des Konzernvetters Audi Q5 nicht übernommen hat. Aufgrund des fehlenden Diesels brach der Absatz des Macan drastisch ein. Allradantrieb ist ebenso Standard wie das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe PDK. Gefertigt wird der Macan im Porsche-Werk Leipzig. Die wohl sportlichste Verführung unter den mittelgroßen SUVs. Vom Erfolg des Cayenne beflügelt, schob Porsche 2014 ein kompakteres Modell nach: den 4,70 Meter langen Macan auf Basis des Audi Q5 . Der kleine Bruder desverkaufte sich bald besser als Porsche erwartet.Seitdem gibt es nur noch Benziner, da Porsche die Hybridversion des Konzernvettersnicht übernommen hat. Aufgrund des fehlenden Diesels brach der Absatz des Macan drastisch ein. Allradantrieb ist ebenso Standard wie das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe PDK. Gefertigt wird derim Porsche-Werk Leipzig.

Das kann er: In puncto Dynamik ist der Macan ein echter Porsche. Schon mit dem Vierzylinder (245 oder 252 PS) oder dem Diesel lässt er sportliche Talente erkennen, da Porsche an Bremsen, Fahrwerk und Lenkung reichlich Feinabstimmung geleistet hat. Das vom Cayenne übernommene Allradsystem macht den Macan flink: Ist genügend Traktion vorhanden, geht die Antriebskraft vornehmlich an die Hinterachse. In der Topversion (Turbo) bleibt das Gewicht noch knapp unter der Zwei-Tonnen-Marke. In deutlich unter fünf Sekunden geht es mit den stärksten V6 auf 100 Sachen und weiter bis auf 270 km/h. Mit der optionalen Luftfederung kommt auch der Komfort nicht zu kurz. Mit 2,4 Tonnen Anhängelast und gutem Raumangebot meistert der Macan zudem Alltagsjobs souverän.

Das macht Ärger: Besitzer von Modellen mit Luftfederung beklagen brummende und teilweise ausfallende Kompressoren. Große Rückrufe gab es wegen unerlaubter Abschalteinrichtungen im Zuge des Diesel-Abgasskandals und 2020 wegen auslaufenden Kraftstoffs.

TÜV-Urteil

Fahrwerk

Achsaufhängung, Federn und Stoßdämpfer sowie die Lenkgelenke des Absolut fehlerlos sind die Antriebswellen und die Lenkanlage. Auch das Thema



Licht

Ein strahlendes Ergebnis: An der Beleuchtung des Die Blinkanlage präsentiert sich sogar komplett fehlerfrei. (Mehr zum Porsche Macan: alle Generationen, News und Videos) Achsaufhängung, Federn und Stoßdämpfer sowie die Lenkgelenke des Macan präsentieren sich überdurchschnittlich stabil, Auffälligkeiten sind die absolute Ausnahme.Auch das Thema Rost ist für den Macan nicht existent.Ein strahlendes Ergebnis: An der Beleuchtung des Macan gibt es deutlich seltener Mängel als beim Klassendurchschnitt.