Das Cockpit kommt fast ohne Knöpfe aus. Stattdessen gibt es Touchscreens oder Eye-Tracking.

Im Innenraum der Studie steckt interessante Zukunftsmusik: Porsche verbaut hier das neue Infotainmentsystem, das serienreif sein soll und in ganz ähnlicher Form ab 2019 in der Serienversion desstecken wird. Wahrscheinlich bietet Porsche das "Smart-Cabin" im Anschluss auch in anderen Modellen wieoderan. Das Besondere am System: Es gibt ein Doppeldisplay oberhalb der Mittelkonsole. Während der linke Bildschirm für Funktionen wie Navigation, Musik und mehr zuständig ist, hat der Beifahrer seinen eigenen Touchscreen, über den Inhalte verwaltet werden. Zusätzlich hat die Studie ein volldigitales Fahrerdisplay, das ohne Abdeckung auskommt und frei konfigurierbar ist. Die Mittelkonsole kommt ohne Schalter und Knöpfe aus und steigt zum Armaturenbrett hin an. Auch hier ist noch ein weiteres Display verbaut, das in der Studie Apple-Icons zeigt. Im aktuellen Stadium ist das komplett von Porsche entwickelte System leider noch nicht funktional. Dafür verspricht Porsche, dass auch das Thema Eye-Tracking weiterentwickelt wird. In der Serienversion werden die verschiedenen Anzeigen der Bereiche Connect, Performance, Drive, Energie und Sport-Chrono über das Lenkrad oder per Eye-Tracking gesteuert. Die Anzeigen, die der Fahrer anschaut, werden automatisch in den Vordergrund geholt, während die anderen dezent nach hinten weichen sollen. Diese Technologie wird noch nicht 2019 im Taycan an den Start gehen, soll aber später kommen. Im Rahmen einer Testfahrt in einem Prototyp konnte AUTO BILD sich einen ersten Eindruck vom Innenraum verschaffen. Der Cross Turismo ist kein kleines Auto, doch innen geht es trotz Fußgaragen (so nennt Porsche die Aussparungen im Fahrzeugboden) ziemlich eng zu, denn die Verglasung ist seitlich stark eingezogen, und es fehlt an Kopf- und Beinfreiheit. Der über die breite Klappe leicht beladbare Kofferraum könnte tiefer sein, die Sicht nach schräg hinten ist keine Offenbarung, die Touch-Zoom-Push-Slide-Bedienelemente in der Mittelkonsole verlangen zu viel Aufmerksamkeit.