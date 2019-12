ach Turbo und Turbo S bringt Porsche mit demdas neuedes elektrischen Schwaben auf den Markt. Der Taycan 4S ist miterhältlich. Mit der" stehen im Taycan 4SKapazität zur Verfügung. Der Taycan 4S leistet maximalund soll nach WLTP eineschaffen.ist die Batterie der Schwestermodelle Turbo und Turbo S erhältlich: MitKapazität stehenauf der Reichweitenanzeige, im Overboost-Modus steigt die Leistung auf. Das reicht in beiden Fällen für eine Beschleunigung von 0 auf 100 in vier Sekunden. Topspeed ist bei 250 km/h erreicht. Der Porsche Taycan 4S startet bei, diekostet

Der Taycan 4S kommt in typischer Porsche-Manier: Das Fahrwerk ist klasse!

Schon auf den ersten Metern wird klar:Der 4S liegt wunderbar auf der Straße und macht bei der ersten Testfahrt in allen Fahrmodi einen. Kein Wunder, unser Testwagen ist mit allem vollgestopft, was geht:So ist der bislang kleinste E-Porsche seinen deutlichin Sachen. Entspanntes Gleiten beherrscht er ebenso wie das enthusiastische Gezirkel um enge Kurven. Lediglich dieim Gebirge, geben dafür aber weniger Unebenheiten an die Insassen weiter. Wer sportlich fahren will, der sollte zumindest in die 20-Zöller investieren.