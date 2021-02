Warumihren Audi A6 BMW 5er oder die Mercedes E-Klasse trotzdem gegen so einen Elektro-Porsche tauschen könnten? Fragen Sie mal Olaf Scholz! Das Finanzamt will dafür nur die halbe Steuer ; also. Woran man den Basis-Taycan erkennt? Gar nicht. Also fast. Hinten steht "Taycan" drauf, also, bei den anderen klebt hier "4S", "Turbo" oder "Turbo S". Also einfach "Typbezeichnung Entfall" ankreuzen, dann merkt das keiner. Die anderen Modelle haben zwei Motoren, einen pro Achse, also immer Allrad. Der Einstieg muss mit einemklarkommen.sind jetzt fast das Doppelte von den 2,8 des, aber zumindest kommt dann das Frühstück nicht hoch.