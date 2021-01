Mit demhat sichin das elektrische Zeitalter katapultiert, bald folgt derMit demverpassen die Zuffenhäuser ihrem Elektroauto zusätzlichen Stauraum, mehr Bodenfreiheit und dadurch einen. Alles was bisher zum sportlichen Elektrokombi von Porsche bekannt ist.

Technisch wird der Cross Turismo Porsche-Kenner wohl wenig überraschen. Als Taycan-Derivat nutzt er dieselbe Plattform und erhält damit auch die technische Ausstattung des E-Sportlers. Hierzu zählen unter anderem eine Wankstabilisierung und eine Allrad-Lenkung. Anders als die Limousine, könnte der Shooting Brake ohne Basismodell mit Heckantrieb angeboten werden. Somit würde der Einstieg in die Cross Turismo Welt "4S" heißen. Hier steht bei der Limousine eine Leistung von 390 kW/530 PS (420 kW/571 PS mit größerem Akku) auf dem Datenblatt. Als Turbo kommt der E-Porsche auf 500 kW (680 PS), das Top-Modell Turbo S leistet im Overboost-Modus sogar ganze 560 kW (761 PS).

Wie der Taycan Cross Turismo aussehen wird, wurdeBei der Optik mischt Porsche die. Gleichzeitig legen die Schwaben den Sport-Kombi ein gutes Stück höher und verpassen ihm wohl. Bis zur B-Säule gleicht der Cross Turismo von der Silhouette der Limousine, erst danach mündet die Dachlinie im Kombiheck. Insgesamt orientiert sich der Porsche stark an der Mission E Cross Turismo Studie von 2018.wird der Shooting Brakeaussehen. Damit sind die Luftausströmer ohne mechanische Betätigung und das optionale Beifahrerdisplay im Armaturenbrett gesetzt. Ob es beim Cross Turismo bleibt, ist allerdings fraglich.Erlkönigbilder zeigen den Kombi nämlich auch als Straßenversion ohne Offrad-Anleihen. Eines ist aber sicher: Es wird spannend, was Porsche in Zukunft aus dem Taycan noch rausholen wird.