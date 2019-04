An der Seite wird klar, weshalb dieser Prototyp einsein muss. Die Dachlinie ist deutlich länger und fällt zum Heck hin wenig ab. Von Hinten erinnert der Taycan an den Sport Turismo des Panamera. Derund dieerscheinen fast wie vom Schwestermodell. Wie der Taycan auch, erhält auch der Sport Turismo ein durchgängiges Leuchtenband. Auffällig sind beim Erlkönig die aufgeklebten Auspuffrohre, die der Tarnung dienen.

Silhouette und Heck sind beim Erlkönig nah an der in Genf 2018 vorgestellten Studie Porsche. Dieser hat allerdingsals der auf den Bildern gezeigte Prototyp. Der Sport Turismo ist näher an der Straße. Ob neben dem Sport Turismo auch ein Cross Turismo des Taycan gebaut wird, ist nicht klar.