as tut weh: Kaum konnten die ersten Kunden ihren Porsche Taycan in Empfang nehmen, gab es auch schon einen Totalschaden.– und das mehr oder weniger noch im Showroom. Der über 150.000 Euro teure Porsche hatte nämlich(15 Meilen) auf dem Tacho!Der genaue Unfallhergang ist nicht bekannt.Auf den Bildern ist eine kaputte Frontschürze auszumachen.

Dieser Taycan wird so schnell nicht mehr fahrtüchtig sein: Die abgeknickten Räder verraten gebrochene Achsen.

So, wie die Räder stehen, dürften sämtliche Aufhängungen gebrochen sein. Außerdem wurden die Airbags auf der linken Fahrzeugseite ausgelöst, glimpflich scheint der Unfall also nicht verlaufen zu sein.laut Inserat ist nämlich auch der komplette Unterboden des Fahrzeugs im Eimer. Moment, Inserat?Wer also noch einen Teilespender für seinen Taycan sucht, der kann hier günstig einen schießen. Ein Schätzpreis wird zwar nicht angegeben. Viel wird dieser Trauer-Taycan trotz jungfräulicher Laufleistung wohl aber nicht mehr bringen.