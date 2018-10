Postbank präsentiert: Mein erster Traumwagen

Das Hallentor ist nur einen Spalt weit geöffnet, darunter guckt die grimmige Front eines knallgelben Lamborghini Murciélago (deutsch: Fledermaus) hervor – flach und immer noch futuristisch wie vor 17 Jahren, als das Modell auf die Straße kam. "Genauso sah der virtuelle Showroom in ,Need for Speed: Carbon‘ aus", sagt Julian Rabe. In der Nacht zuvor hat er vor Aufregung nur wenig geschlafen. Heute trifft der 25-jährige Bremer den Videospiel-Helden aus seiner Jugendzeit, in einer Garage im schleswig-holsteinischen Halstenbek, beim Luxushändler Automotive Passion.

Brachiale Tempo-Skulptur mit Diabolo-Genen

Julian stand schon früh auf heiße Öfen: Hier im Alter von vier Jahren auf einem Kinder-Motorrad mit Elektroantrieb.



©Privat



"Rennmäßiges Raumgefühl"

Bindeglied zwischen klassischen und modernen Lamborghini: 2001 debütierte Murciélago auf der IAA in Frankfurt. ©O. Tamm Der damals erst 36-jährige Belgier formte eine brachiale Tempo-Skulptur, die das Erbe des berüchtigten Diablo antrat. Glatter ist die Fledermaus, fast zurückhaltend und dezent – so weit man das von solchen Extremautomobilen behaupten kann. Die Karosseriebasis für den Murciélago bildet ein Gitterrohrrahmen, verbunden mit Stahlblech und Kohlefaserteilen. Der Einstieg in den 580 PS starken Extremsportler ist im wahren Leben natürlich beschwerlicher als ein Knopfdruck auf dem PlayStation-Controller: hoch die Scherentür, runter mit dem Hintern, Beine sauber in den Fußraum einfädeln. Und das Ducken nicht vergessen, denn die Höhe zwischen Dach und Asphalt beträgt nur 114 Zentimeter. Die extrem tiefe Sitzposition verschafft zwar wenig Übersicht, aber ein "rennmäßiges Raumgefühl", so Julian.

Es ist nicht alles gold was glänzt

Leder pur: Edle Häute bespannen das gesamte Cockpit. Die Verarbeitung fällt eher mäßig aus. ©O. Tamm sogar besser. Bei einer Probefahrt von AUTO BILD TEST & TUNING im Januar 2003 brach beim Lamborghini die Kofferraumentriegelung ab. Solch jämmerliche Qualität passte nicht zur Preisklasse und zum Hightech-Anspruch der Audi-Tochter.

Brüllen wie ein Löwe und schnauben wie ein Stier

Keine Zierde: Aus den schwarzen Kunststoffwaben schnaubt der Lamborghini heiße Abluft aus wie ein Stier. ©O. Tamm

Ein leichtfüßiges Schwergewicht

Kein Spielzeug: 580 PS, 330 km/h schnell. Unter der Regie von Audi entstand 2001 der Nachfolger des legendären Diablo.

©O. Tamm

Wir bringen auch Sie und Ihr Traumauto zusammen!