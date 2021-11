Die Kosten für eine Autoversicherung hängen von vielen Faktoren ab: Der Kfz-Versicherer berücksichtigt Alter und Fahr-Erfahrung des Versicherungsnehmers, Fahrleistung, Beruf und Wohnort, eventuelle Mitfahrer, den Abstellort für das Auto, den Fahrzeugtyp – und noch weitere Punkte, die Sie nur teilweise aktiv beeinflussen können.

Autoversicherung: Haftpflicht oder Kasko?

Was Sie aber beeinflussen können, ist die Wahl der Versicherung: Die Kfz-Haftpflicht ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Wer keine hat, darf sein Auto gar nicht erst zulassen. Sie zahlt bei Schäden, die Sie anderen mit Ihrem Auto zufügen.

Eine Kaskoversicherung ist freiwillig. Sie bietet zusätzlichen Schutz und versichert Schäden, die an Ihrem Fahrzeug entstehen. Dabei gibt es zwei Arten von Kaskoversicherungen: Die Teilkasko ist dabei das günstigere Produkt, das in der Regel Brand, Explosion, Diebstahl, Raub, Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung, Glasbruch, Wildschaden und Kurzschluss abdeckt – also Schäden, die dem Versicherer ohne eigene Schuld entstanden sind.

Einen Schritt weiter geht die Vollkaskoversicherung. Damit sind auch Schäden am Fahrzeug versichert, die durch einen selbstverschuldeten Unfall oder durch Vandalismus entstanden sind. Allerdings: Vollkasko ist meist deutlich teurer als die Teilkasko, da sie mehr Risiken abdeckt.

Für wen lohnt sich eine Vollkasko?

Ob sich eine Vollkasko lohnt, hängt vor allem vom Wert Ihres Fahrzeuges ab. Besonders für Neuwagen oder junge Gebrauchte, die nicht älter als fünf Jahre sind, lohnt sich eine Vollkaskoversicherung. Für Leasingfahrzeuge oder kreditfinanzierte Fahrzeuge sollten Sie sie immer abschließen, da sie bei Schäden oder Verlust des Wagens einspringt. Apropos: Benötigen Sie das Fahrzeug dringend beruflich, gibt es in der Vollkaskoversicherung schnell einen Ersatzwagen, wenn Sie einen brauchen – ohne zusätzliche Kosten.

DA Direkt überzeugt mit Top-Preis und Leistung

Für welche Kfz-Versicherung Sie sich auch entscheiden, es muss trotz umfangreichen Leistungen nicht teuer werden. Gerade Direktversicherungen, die mit schlanken Prozessen und beispielsweise ohne Außendienst arbeiten, geben ihre Ersparnisse direkt an die Kunden weiter. So sparen Sie etwa mit dem Tarif "Komfort" von DA Direkt bis zu 51 Prozent der Versicherungsprämien im Vergleich zu anderen Anbietern. Dieses günstige Angebot des Direktversicherer wurde bei der Stiftung Warentest in der aktuellen Ausgabe (11/2021) als Testsieger gekrönt. Die Tester beurteilten das Beitragsniveau weit besser als der Durchschnitt.

Wie viel Sie konkret für die Versicherung Ihres Autos zahlen, ist sehr individuell, da es – wie oben bereits erläutert – von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängt. Kaum ein Kfz-Versicherungsnehmer gleicht dem anderen.

