Die Loyalitätsprämien ist praktisch das Gegenteil der Eroberungsprämie. Mit ihr wollen Hersteller Sie als Kunden behalten. Bleiben Sie einer Marke treu, gibt es als Dank einen Rabatt. Auch hier müssen Sie in der Regel Ihren alten Wagen in Zahlung geben, der allerdings von der gleichen Marke stammen muss – als Nachweis darüber, dass Sie wirklich beim gleichen Hersteller bleiben. Eine Prämie bieten derzeit BMW, Cupra Land Rover und Volvo an. Statt einer Loyalitätsprämie bieten viele Hersteller eine Inzahlungnahmeprämie an, bei der Sie neben Eigen- auch Fremdmarken in Zahlung geben können.