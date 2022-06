VW hat GTI, Ford ST und Hyundai N. Aber es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Fahrzeuge, die viel Leistung auf den Asphalt bringen und dabei erschwinglich bleiben. Und in der Aufzählung sind die Hot Hatches fast unter sich. Nur einer, der aus der Reihe fällt und am meisten Leistung hervorbringt. Und das Beste: Alle Fahrzeuge werden dank carwow noch etwas erschwinglicher!

Beim Mustang 5.0 gibt es nicht nur viel Auto, sondern auch viel Leistung für einen verhältnismäßig überschaubaren Preis. Für 55.500 Euro kann man mit 449 PS über den Asphalt heizen. Zum Vergleich: Ein Audi RS5 mit 450 PS kostet mindestens 87.000 Euro! Das maximale Drehmoment des Fünf-Liter-Amis liegt bei 530 Nm. So weit, so brutal. Im Angesicht der blanken Fakten ist der V8 nicht zu vergessen!

Die 0 auf 100 km/h schafft der Bolide in 4,8 Sekunden (mit dem Sechs-Gang-Schaltgetriebe). Fährt man den GT mit Zehn-Gang-Automatik kommt er in 4,4 Sekunden auf 100 km/h. Und das trotz eines Leergewichts von 1842 kg. Wer die Kraft des GT täglich erleben möchte, kann beim Kauf über carwow Geld sparen!

Unter dieser Karosserie schlummert ein waschechter Rennwagen. Und das versteckt Honda mit dem auffälligen und brutalen Design des Civic Type R auch nicht. 320 PS und bis zu 400 Nm bringt der Frontantriebler mit manuellem Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. Da wundert eine Top-Zeit von 7:43,800 Minuten auf der Nordschleife auch nicht. Damit ist er nur knapp eine Minute langsamer als der aktuelle Rekordwert von 6:43,30, den Lars Kern in der Kategorie "straßenzugelassene Seriensportwagen" am 14. Juni 2021 mit einem 700 PS starken Porsche 911 GT2 RS aufgestellt hat.

Ein absoluter Klassiker, der natürlich in dieser Liste nicht fehlen darf: der VW Golf GTI . Bereits in der achten Generation und seit 46 Jahren begeistert der Sport-Golf Jung und Alt. Und jede Zeit des GTI hat seinen eigenen Charme. Früher noch der kantige, dezente Golf , die mittleren Generationen (drei bis fünf) gibt es recht günstig zu kaufen und sind besonders bei jungen Menschen gern gewählte Projektautos und die neueren Generationen haben sich immer weiter zu echten Sportwagen entwickelt.

Für eine überschaubare Summe bekommt man beim Golf 8 GTI einen leistungsstarken Kompaktwagen mit einem Sound, der jedem Enthusiasten gefallen dürfte. In der Basis fährt der Kompakt-Sportler bereits mit 245 PS und kostet 39.310 Euro. Und da bleibt noch viel Luft nach oben. Denn wer etwas mehr Geld in die Hand nimmt – 5335 Euro um genau zu sein – der erhält mit dem GTI Clubsport 55 PS mehr! Bei carwow gibt es auf die neuen GTI-Modelle Rabatt!

Cupra gibt es erst seit vier Jahren und schon jetzt haben sie fünf beliebte Modelle auf dem Markt. (Der Tavascan und der Urban Rebel kommen als nächstes.) Vom Kompaktwagen, über Kombi bis zum SUV deckt die Marke alles ab. Im Fokus stehen bei allen Autos das Design und ein sportliches Fahrerlebnis. So auch beim Cupra Leon . 245 PS leistet der Kompaktsportler als Benziner in der Basis. Der Einstiegspreis liegt bei 38.420 Euro.

Und was macht den GR86 so beliebt? Erstmal hat Toyota sehr viel Ähnlichkeit zum Vorgänger, dem GT86 gelassen, der nach neun Jahren abgelöst wurde. Es gibt also schon eine Fanbase. Und zudem überzeugt der Kompakt-Sportler mit seinen technischen Daten: 235 PS, 250 Nm maximales Drehmoent, ein Leergewicht von 1275 kg, Tempospitze bei 226 km/h und eine 0-100-Zeit von 6,3 Sekunden. Das kann sich sehen lassen. In der Basis kostet der japanische Sportler 33.990 Euro. Bei carwow gibt es – sobald der GR86 wieder verfügbar ist – attraktive Rabatte.

Man sieht es ihm vielleicht nicht direkt an, aber an der Ampel kann der Audi A1 Sportback S-Line so manches Auto verblasen. Die 207 PS und 320 Nm maximales Drehmoment, die den Ingolstädter in 6,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h bringen, könnten dabei behilflich sein. Also nichts mehr vom niedlichen Auto für gemütliche Stadtfahrten. Nach oben raus schafft der A1 S-Line 245 km/h.