Der Amazon Prime Day lockt mit vielen verführerischen Schnäppchen. Für kleine und große Autofans hat Amazon auch viele Spielzeug-Deals in petto. AUTO BILD hat einen Blick auf die Angebote geworfen!

Das Wohnzimmer wird zur Rennstrecke, im Sandkasten wird der letzte Familienurlaub nachgespielt, und der Garten wird zum Dschungel für aufregende Expeditionen: Spielzeugautos regen nicht nur die Fantasie und Kreativität kleiner Autofans an – auch große Autoliebhaber können durchaus auf ihre Kosten kommen. Der Amazon Prime Day hat eine große Bandbreite an Spielzeugen zu günstigen Preisen im Angebot. AUTO BILD verrät Ihnen die besten Spielzeug-Schnäppchen!

Amazon-Prime-Day 2021: Spielzeug Lego Technic Jeep Wrangler 4x4 Preis: 30,35 Euro* Rabatt: 39% Lego Technic Stunt-Show mit Truck und Motorrad Preis: 29,59 Euro* Rabatt: 41% Playmobil City Action Porsche 911 Polizei Preis: 25,99 Euro* Rabatt: 46% Playmobil Familien-PKW Preis: 16,99 Euro* Rabatt: 42 % Playmobil Ecto-1 Ghostbusters Preis: 31,99 Euro* Rabatt: 42% Siku Volvo FH16 LKW Preis: 97,99 Euro* Rabatt: 35% Siku Geschenkset Sportwagen Preis: 11,89 Euro* Rabatt: 31% Siku Abschleppwagen Preis: 13,29 Euro* Rabatt: 17% *Amazon-Preise Stand: 21.06.2021, 15:30 Uhr *Amazon-Preise Stand: 21.06.2021, 15:30 Uhr

Amazon Prime Day: Lego im Angebot

Schon lange werden die Bausätze der Firma Lego nicht mehr nur als Kinderspielzeug angesehen. Besonders die Bausätze von Lego Technic stellen große Tüftler vor die gleiche Herausforderung wie kleine Bastler – und zeigen dabei auch noch gleich, wie Technik funktioniert. Wenn Sie Lust auf kurzweilige Stunden Bastelspaß haben, dann hat der Amazon Prime Day auch etwas für Sie im Angebot. Der Jeep Wrangler von Lego Technic (Bausatznummer 42122) ist statt für 49,99 Euro nun für nur 31,99 Euro im Angebot. Aus 71 Teilen besteht der gelbe Geländewagen mit funktionierender Lenkung und funktionierender Federung – Bastel- und Spielspaß garantiert! Aber natürlich ist das nicht das einzige Angebot. So gibt es auch noch Lego City-Bausätze im Prime Day-Deal – unter anderem eine Feuerwache und eine Tuning-Werkstatt. Ein Blick in die Lego-Deals lohnt sich!

Siku-Autos im Angebot bei Amazon

Seit über 60 Jahren produziert die Firma Siku Spielzeugautos und lässt damit so manches Kinderherz höherschlagen. Dank des Prime Day 2021 können auch hier einige Schnäppchen gemacht werden. So gibt es einen (per App) ferngesteuerten Volvo FH16-Truck im Maßstab 1:32. Anstatt für 149,99 Euro (UVP) ist der Lastwagen für nur 97,99 Euro im Angebot. Es lohnt sich übrigens auch ein Blick auf das Geschenkset mit drei Sportwagen . Das Set besteht aus einem Lamborghini Aventador , einem Mercedes SLS und einem Bugatti Veyron – die perfekten Autos für ein aufregendes Rennen auf dem Wohnzimmerteppich. Das Set ist aktuell für 11,89 Euro im Angebot – damit spart man etwas über fünf Euro gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 17,24 Euro. Weitere Angebote wie ferngesteuerte Traktoren oder Abschleppwagen finden Sie bei den Siku-Deals.

Amazon Prime Day: günstiges Spielzeug von Playmobil