(dpa/cj) Erlaubt war nur Tempo 70. Trotzdem rastärz 2014 in seinemCarreraüber die Landstraße im Rhein-Sieg-Kreis (Nordrhein-Westfalen). Mit im Spiel: ein Audi-Sportwagen. Viel zu schnell ging es in eine Rechtskurve, dann auf die Gegenfahrbahn – schließlichin ein anderes Auto. Dirk V . und der andere Fahrer wurden schwer verletzt, der schwarze Porsche war nur noch ein Haufen Schrott.? Ja, entschied am 24. Mai 2019 das Oberlandesgericht (OLG) München in einem Rechtsstreit mit der Generali!