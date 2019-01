Bei Schnee kommt man in manchen Regionen auch mit Winterreifen nicht mehr weiter. Wer mit dem Auto in den Winterurlaub fährt, sollte deshalb Schneeketten im Gepäck haben. Hier kommen die wichtigsten Tipps zum Einsatz der Ketten.

Wann müssen Schneeketten montiert werden?

Streckenabschnitte mit vorgeschriebener Schneekettennutzung werden durch das Vorschriftszeichen 268 angezeigt (blaues Schild mit weißem, kettenbezogenen Reifen ). Die Pflicht gilt für alle mehrspurigen Fahrzeuge – auch für Allradler. Die Ketten müssen auf die Räder der Antriebsachse montiert werden (bei Allradantrieb Herstellerangaben beachten). Bei Nichtbeachtung droht ein Verwarnungsgeld in Höhe von 20 Euro. Anfahrhilfen (siehe unten) sind im Sinne der Vorschrift nicht ausreichend. Schneeketten dürfen außerdem nach eigenem Ermessen dort eingesetzt werden, wo sie erforderlich erscheinen – es empfiehlt sich jedoch, die Ketten nur auf einer wirklich dichten Schneedecke zu nutzen, da sonst sowohl das Fahrzeug als auch die Fahrbahn beschädigt werden könnten.

Wo bekomme ich Schneeketten?

Schneeketten gibt es im Kfz-Zubehörhandel, bei vielen Autohändlern und bei Automobilclubs – zum Beispiel in den Geschäftsstellen des ADAC (Preis: ab 55 Euro). In einigen ADAC-Geschäftsstellen werden Schneeketten auch zum Mietkauf angeboten: Werden die gekauften Ketten nicht benutzt, können Sie zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird dann abzüglich einer Miete (3 Euro pro Tag für ADAC-Mitglieder) erstattet. Um die richtigen Ketten zu erhalten, sollte man neben dem Fahrzeugtyp die genaue Reifengröße (zum Beispiel 175/70-13) und die Felgenbreite (zum Beispiel 6Jx15) parat haben. Beachten Sie in jedem Fall auch die Angaben in der Bedienungsanleitung Ihres Autos: Bei bestimmten Fahrzeugtypen mit engen Radkästen kann nicht jedes Kettensystem montiert werden.

Welche Arten gibt es?

Grundsätzlich unterscheidet man Seilketten, Ringketten und Schnellmontagesysteme. Seilketten sind in der Regel am günstigsten, die Montage ist aber vergleichsweise zeitaufwendig. Ringketten sind etwas teurer als Seilketten, lassen sich meistens aber leichter montieren. Schnellmontagesysteme sind einfach zu montieren, jedoch muss zuvor ein Adapter am Rad befestigt werden. Das sollte man schon vor der Reise erledigen. Darüber hinaus gibt es noch so genannte Anfahrhilfen – Spikeplatten, die mit einem Spanngurt am Rad befestigt werden, ohne es voll zu umschließen. Im Schneeketten-Test von AUTO BILD zeigten sich fast alle Systeme verlässlich – lediglich bei den Anfahrhilfen mussten die Tester zum Teil Abstriche machen. Außerdem sind Anfahrhilfen bei Schneekettenpflicht nicht ausreichend.

Was ist bei der Montage zu beachten?

Wie oben beschrieben hat jedes System seine Eigenheiten. Der ADAC empfiehlt deshalb, die Montage der Ketten vor dem richtigen Einsatz mindestens einmal testweise durchzuführen. Das Üben zahlt sich aus, wenn man die Ketten einmal bei widrigen Bedingungen und Minusgraden mit klammen Fingern montieren muss. Nach kurzer Fahrt sollte der Sitz der Ketten noch einmal überprüft werden. Sie sollten sich nicht mehr als etwa einen Zentimeter von der Radlauffläche abheben lassen – ansonsten nachspannen. Wichtig: Die Ketten sollten rechtzeitig aufgezogen werden. Bei einem festgefahrenen Fahrzeug ist die Montage sehr mühsam.

Worauf muss ich beim Fahren achten?