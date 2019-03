Die Kopfbedeckung ist eine Herausforderung für die Entwickler: Sie muss unter den Helm passen und sich beim Schulterblick im Straßenverkehr mitdrehen. ©Torben Conrad

Eins ist klar: Regenbekleidung muss wasserdicht sein, das heißt, dass über die Oberfläche und an den Öffnungen kein Wasser eindringen darf. Eine wasserdichte Konstruktion an sich ist einfach, das beweisen die sogenannten Notfallponchos für Rad­fahrer, die im Prinzip nur Plastiksäcke mit Ärmeln sind. Wer schon einmal einen solchen Poncho an­hatte, weiß, was passiert, wenn man länger als ein paar Minuten damit fährt: man schwitzt. Eine gute Regenjacke muss also atmungsaktiv sein. Atmungsaktivität und Wasserdichtigkeit, eigent­lich ein Widerspruch – das Wasser von draußen darf nicht eindringen, und die Feuchtigkeit von drinnen muss abtransportiert werden, damit sie sich nicht am Körper staut. Gute Regenjacken können das. Und zwar mittels einer speziellen Membran, welche sich zunutze macht, dass die Moleküle von Wasserdampf, also Schweiß, viel kleiner sind als Wassermoleküle. Die Öffnungen dieser Membran sind so groß, dass Wasserdampfmoleküle hindurchkönnen, flüssiges Regenwasser jedoch draußen bleibt. Am bekanntesten ist das Material von Gore-Tex, das in vielen Mo­dellen verbaut ist, es gibt jedoch auch Alternativen von anderen Marken. Die Membran ist bei Regenjacken in der Regel unsichtbar zwischen dem Obermaterial und dem Material an der Innenseite eingeschlossen. Bei einigen Jacken lässt sich die Atmungsaktivität über Reißverschlüsse unter den Achseln regulieren.