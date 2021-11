Bei einem Reifenplatzer handelt es sich physikalisch gesehen um einen plötzlichen Druckabfall. Dieser kann durch verschiedene Schäden am Reifen verursacht werden. Der Reifen wird durch diesen plötzlichen Druckabfall labil und beginnt zu walken. Bei dieser mechanischen Verformung, die während der Fahrt entsteht, kann es zu hohen Temperaturen im Reifen führen, wodurch er sich in seine Einzelteile auflösen kann.

Was passiert und wie entsteht ein Reifenplatzer?

Ursachen eines Reifenplatzers: Zum Beispiel durch zu niedrigen Reifendruck. Der Reifen wird durch zu niedrigen Reifendruck stark beansprucht und abgenutzt. Auch das falsche Verhältnis von Luftdruck und Beladung, führt häufig zu einem Reifenplatzer. Bei größerer Beladung des Fahrzeugs sollten Sie deshalb darauf achten, dass Sie den Luftdruck anpassen. Wie hoch der Luftdruck bei welchem Beladungsgewicht sein sollte, finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs. Zum anderen können auch Beschädigungen am Reifen zu einem Reifenplatzer führen. Sie sollten Ihre Reifen regelmäßig auf Beschädigungen kontrollieren. Vielleicht steckt ein Nagel oder eine Schraube im Reifen, oder man ist zu schnell über einen Bordstein gefahren.

Hinweis Reifen günstig bei reifen.com bestellen Zum Angebot Pfeil

So beugen Sie am besten vor

Checken Sie alle paar Wochen den Reifen auf Luftdruck und Beschädigungen. Denn ein zu geringer Luftdruck führt dazu, dass der Reifen überhitzt. Nehmen Sie außerdem die Schäden ernst! Beulen, Risse oder Einfahrschäden erhöhen das Risiko für einen Totalausfall. Nutzen Sie Ihre Reifen auch nicht länger als acht Jahre, da das Ausfallrisiko mit dem Alter zunimmt. Versuchen Sie die Warnsignale richtig zu deuten, denn eine Reifenpanne kündigt sich meistens an. Typisch sind zum Beispiel veränderte Fahrgeräusche, Vibrationen, eine schwammige Lenkung oder auch ein ungewöhnliches Ziehen.

Hinweis Reifen günstig bei reifen.com bestellen Zum Angebot Pfeil

Wie reagieren Sie am besten auf einen Reifenplatzer?