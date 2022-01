Viele setzten sich mit dem richtigen Reifendruck nicht auseinander oder vergessen, den Luftdruck regelmäßig zu kontrollieren. Manche haben auch einfach keine Lust darauf. Jedoch kann ein falscher Reifendruck – ob zu niedrig oder zu hoch – deutliche Auswirkungen auf den Verbrauch und das Fahrverhalten haben. Bei einem Luftdruck von einem halben Bar zu wenig, verlängert sich der Bremsweg, die Kurvenlage wird schlechter und bei hohen Geschwindigkeiten kann auch die Gefahr eines Reifenplatzers entstehen. Neben dem starken Rollwiderstand und höheren Benzinkosten, bringt ein niedriger Reifendruck noch einige andere Nachteile mit sich.

Die verheerenden Folgen von falschem Reifendruck

Falscher Reifendruck wirkt sich deutlich auf die Haltbarkeit der Reifen aus. Außerdem besteht Lebensgefahr: Wenn der Reifendruck nur 0,3 bar unter der Empfehlung liegt, wird es schon gefährlich, da die Reifentemperatur innerhalb von 20 Minuten auf bis zu 120 °C ansteigt. Dies kann eine Zerstörung des Reifens zur Folge haben. Niedriger Reifendruck beeinflusst zudem die Kontrolle über das Heck. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der Wagen in der Kurve ausbricht oder sich beim Spurwechsel unruhig verhält. Die Verkehrssicherheit ist damit gefährdet und es droht eine unregelmäßige Abnutzung. Aber auch ein zu hoher Luftdruck zieht schwerwiegende Folgen mit sich. Da der Reifen bei zu hohem Reifendruck überwiegend auf einem schmalen Teil in der Mitte der Lauffläche läuft, spart dies zwar Kraftstoff ein, jedoch kann das im Fall einer Notbremsung schwerwiegende Folgen haben. Denn durch zu hohen Reifendruck verringert sich die Haftung auf der Straße. Der Bremsweg wird dadurch verlängert. Wenn die Fahrbahn nass oder vereist ist, kann das Auto mangels Haftung ins Schleudern geraten. Sie können dadurch die Kontrolle über Ihr Fahrzeug verlieren, was zu schweren Unfällen führt. Der Reifendruck sollte deshalb den Herstellerangaben entsprechen und regelmäßig überprüft werden.

Überprüfen des Reifendrucks



Wenn Sie den Reifendruck nicht regelmäßig überprüfen, kann es leicht passieren, dass er zu weit absinkt. Dies führt zu höheren Spritkosten und es entsteht ein enormes Sicherheitsrisiko. An der Tankstelle befinden sich spezielle Prüfgeräte um den Luftdruck zu überprüfen und bei Bedarf, den Luftdruck direkt zu erhöhen oder zu vermindern. Den Reifendruck sollten Sie regelmäßig überprüfen. Am besten alle zwei Wochen und besonders vor langen Fahrten, wenn Sie beispielsweise in den Urlaub fahren.



Angaben zum richtigen Reifendruck



Wie hoch der Luftdruck der Reifen sein muss, ist vom Autohersteller vorgegeben und für jedes Fahrzeug unterschiedlich. Die Werte variieren leicht für Vorder- und Hinterreifen. Die Angaben zum richtigen Reifendruck finden Sie zum Beispiel in der Bedienungsanleitung, im Tankdeckel oder in der Türklappe. Zur Not können Sie auch bei einem Fachmann in der Werkstatt nachfragen. Der richtige Reifendruck ist außerdem von der Fahrzeugbeladung abhängig. Er kann deshalb um 1 bar variieren. Wenn Sie zum Beispiel voll beladen in den Urlaub fahren, müssen Sie den Reifendruck entsprechend erhöhen.



RDKS

Seit November 2014 müssen in der EU alle neu zugelassene Autos mit einem Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) ausgestattet sein. RDKS warnen den Fahrer, wenn der Reifendruck nicht stimmt. Diese Systeme sollen helfen, Unfälle durch falschen Reifendruck zu verhindern. Wenn dieses System eine Warnmeldung abgibt, sollten Sie schnellstmöglich den Reifendruck prüfen und ggf. korrigieren. RDKS Systeme haben den Vorteil, dass der Fahrer so den Zustand seiner Reifen ständig im Blick hat und tragen so zur Sicherheit bei. Trotz RDKS ersetzten sie nicht die regelmäßigen Kontrollen des Autofahrers.

