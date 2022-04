Nicht nur der Geldbeutel kann geschont werden, auch die Umwelt wird Ihnen eine sparsame Fahrweise danken. Im Folgenden finden Sie die Tipps von reifen.com, wie Sie diese Ziele erreichen können.

Früh Hochschalten

Ein hochtouriger Fahrstil kostet Sie eine Menge Geld. Deshalb schalten Sie nach dem Anfahren möglichst schnell in die nächsthöheren Gänge.



Klimaanlage und Heizung runterdrehen

Insbesondere die Klimaanlage verbraucht zusätzlich eine Menge Sprit. Deshalb sollte sie möglichst nur dann zum Einsatz kommen, wenn sie wirklich gebraucht wird. Gleiches gilt z.B. für Sitz- und Heckscheibenheizungen.



Reifendruck kontrollieren

Machen Sie es sich zur Angewohnheit, den Reifendruck regelmäßig zu kontrollieren. Denn wer mit zu wenig Luft in den Reifen unterwegs ist, erhöht ebenfalls den Verbrauch des Fahrzeugs, da der Rollwiderstand sich erhöht



Gewicht verringern

Wer mit zu viel Gewicht unterwegs ist, verbraucht auch mehr Kraftstoff. Daher ist es sinnvoll, nicht genutzte Gegenstände aus dem Innenraum zu entfernen. Auch Dach- und Heckgepäckträger sollten nach der Nutzung wieder abmontiert werden, um das Gewicht zu verringern.



Motor abstellen

Bei längeren Standzeiten und fehlender Start-Stopp-Automatik macht es Sinn, den Motor im Stau oder an Bahnübergängen selbst auszuschalten, um Kraftstoff einzusparen.



Vorausschauend fahren

Wer das gelbe Ortsschild oder die rote Ampel bereits aus einiger Entfernung sieht, sollte einfach den Fuß vom Gas nehmen und das Fahrzeug ausrollen lassen.



Kurzstrecken vermeiden

Bei kaltem Motor ist der Kraftstoffverbrauch in den ersten zwei Kilometern unverhältnismäßig hoch und es werden vermehrt Schadstoffe ausgestoßen. Deswegen sollten Sie Ihr Auto überwiegend für Langstrecken einsetzen. Legen Sie also, wenn möglich einzelne Fahrten zusammen, sodass der Motor durchgehend warm bleibt und somit der Spritverbrauch sinkt.



