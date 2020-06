J

Darf ich einfach am Straßenrand campen? Campingurlaub boomt, die Corona-Pandemie beflügelt diesen Trend zusätzlich. Aber wo dürfen Sie eigentlich stehen? BILD klärt auf.





ahr um Jahr wird der Urlaub im Reisemobil beliebter, in Corona-Zeiten umso mehr. Ist das Campen mit dem Hausstand auf Rädern doch allzu praktisch: Das eigene Dach über dem Kopf reist einfach mit. Darf ich nun mit dem Reisemobil einfach an jeder schönen Ecke stehenbleiben und übernachten? So einfach ist es leider nicht, wer in Deutschland verbotswidrig campt, wird zur Kasse gebeten. Immerhin: Es gibt eine wichtige kostenlose Ausnahme! In diesem Artikel lesen Sie, wo man beim Campen im Reisemobil stehen darf, und was das Wildcampen kostet.