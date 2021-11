Vielseitigkeit und sein großzügiges Platzangebot bekannt. Mit der vor Kurzem eingeführten dritten Generation wird aus dem etwas unförmigen Van ein Renault-Markengesicht. Der auffällige Kühlergrill und ein angedeuteter Unterfahrschutz vorn rückt ihn in die Nähe von Seit 1997 ist der Renault Kangoo vor allem für seineund seinbekannt. Mit der vor Kurzem eingeführten dritten Generation wird aus dem etwas unförmigen Van ein schickes Lifestyle-Gefährt . Diesen Wandel verdankt der Kangoo vor allem der optischen Annäherung an das aktuelle. Der auffällige Kühlergrill und ein angedeuteter Unterfahrschutz vorn rückt ihn in die Nähe von Koleos Kadjar und Co.

Rabatt Renault Kangoo mit Rabatt Den Renault Kangoo gibt es bei carwow.de mit bis zu 6698 Euro Rabatt. (Stand: 1. November 2021) Zum Angebot

Rapid vorerst mit einem Vierzylinder-Diesel und einem 1,3-Liter-Benziner in zwei Ausbaustufen an. Erst 2022 soll eine rein elektrische Version den Markt erobern. Serienmäßig rollen derzeit alle Kangoo-Varianten mit einem manuellen Sechsganggetriebe vom Band. Laut Preisliste kostet die aktuelle Einstiegsversion, ein 100 One ", mindestens 24.200 Euro. Doch schon so kurz nach der Premiere kann man beim Kauf eines Kangoo kräftig sparen. Bei carwow.de gibt es den Renault Kangoo aktuell mit einem Rabatt von bis zu 6698 Euro (Stand 1. November 2021). In puncto Antrieb bleibt Renault zum Marktstart eher konservativ und bietet sowohl den Familien-Pkw als auch den Nutzfahrzeug-Ableger Kangoovorerst mit einem Vierzylinder-Diesel und einem 1,3-Liter-Benziner in zwei Ausbaustufen an. Erst 2022 soll eine rein elektrische Version den Markt erobern. Serienmäßig rollen derzeit alle Kangoo-Varianten mit einemvom Band. Laut Preisliste kostet die aktuelle Einstiegsversion, ein 100 PS starker Benziner in der Ausstattungsoption "Edition", mindestens 24.200 Euro. Doch schon so kurz nach der Premiere kann man beim Kauf eines Kangoo kräftig sparen.(Stand 1. November 2021).

Renault Kangoo Intens mit 95-PS-Diesel und guter Ausstattung