Marktstart im März 2022



● Länge: 4,21 m

● Breite: 1,78 m

● Höhe: 1,5 m

● Radstand: 2,7 m

● Gewicht: 1524 kg

● Kofferraumvolumen: 440 l

Der Mégane E trägt das neue Renault-Logo



Zoom Die Proportionen lassen den Mégane E-Tech deutlich größer erscheinen, als er tatsächlich ist.





kommt der Mégane E optisch bullig daher. Dazu tragen die in die Fahrzeugecken gerückten Felgen zwischen 18 und 20 Zoll genauso bei wie die farblich abgesetzten Radhäuser. Die Front wird von Z-förmigen Tagfahrleuchten und flachen LED-Scheinwerfern geprägt. Letztere sind mit automatischem Fernlicht ausgestattet, das je nach Straße (Innenstadt, Landstraße, Autobahn) das Streubild anpasst. Mittig prangt das neue Renault-Logo. Unter der Fronthaube ist nicht nur der Türgriffe. Sie sind in den vorderen Türen serienmäßig versenkbar. Die hinteren sitzen versteckt in den C-Säulen. Trotz relativ kompakter AbmessungenDazu tragen die in die Fahrzeugecken gerücktengenauso bei wie die farblich abgesetzten Radhäuser. Die Front wird vonund flachen LED-Scheinwerfern geprägt. Letztere sind mit automatischem Fernlicht ausgestattet, das je nach Straße (Innenstadt, Landstraße, Autobahn) das Streubild anpasst. Mittig prangtUnter der Fronthaube ist nicht nur der Motor , sondern auch die gesamte Klimatechnik untergebracht, was im Innenraum zu mehr Platz führt. Interessant sind auch dieSie sind in den vorderen Türen serienmäßig versenkbar. Die hinteren sitzen versteckt in den C-Säulen.

440 Liter Stauvolumen



Zoom Die Ladekante ist sehr hoch. Dahinter befinden sich dafür 440 Liter Stauvolumen und ein tiefer Ladeboden.





Rückleuchten, die mit ihrem gefrästen Innenleben einen 3D-Effekt erzeugen. Hinter der Heckklappe stehen 440 Liter Kofferraumvolumen zur Verfügung. Dadurch, dass der Elektromotor auf der Vorderachse sitzt, ist der Ladeboden sehr tief und erlaubt mehr Platz. Leider ist die Ladekante enorm hoch, was das Beladen erschweren dürfte. Das Heck des Mégane E erinnert mit seiner winzigen Heckscheibe und den flachen Rücklichtern an den Range Rover Evoque . Ein Highlight im Wortsinn sind diedie mit ihrem gefrästen Innenleben einenerzeugen. Hinter der Heckklappe stehenzur Verfügung. Dadurch, dass der Elektromotor auf der Vorderachse sitzt, ist der Ladeboden sehr tief und erlaubt mehr Platz. Leider ist diewas das Beladen erschweren dürfte.

Infotainment mit Google entwickelt



Einheit aus digitalen Anzeigen und vertikalem Infotainment-Bildschirm verbaut, die Renault "OpenR" nennt. Das Digitalcockpit ist konfigurierbar und zeigt neben animierten Rundinstrumenten auch die aktiven Fahrhilfen, die Navi-Karte und diverse Informationen zu Musik, Fahrzeugdaten und mehr an. Im Cockpit des Mégane E geht es digital zu. Serienmäßig ist eineverbaut, die Renaultnennt. Das Digitalcockpit ist konfigurierbar und zeigt neben animierten Rundinstrumenten auch die aktiven Fahrhilfen, die Navi-Karte und diverse Informationen zu Musik, Fahrzeugdaten und mehr an.

Zoom Bis auf die vielen Hebel an der Lenksäule sehr aufgeräumtes Cockpit. Infotainment auf Android-Basis.





Infotainment wurde zusammen mit Google entwickelt und setzt auf deutlicher Fortschritt im Vergleich zu bisherigen Renault-Systemen zu sein. Kabelloses Dasund setzt auf Android Automotive OS, wie es etwa auch der Polestar 2 nutzt. Neben den gängigen Google-Diensten ist auch ein Routenplaner speziell fürs Elektroautoauto integriert. Das Infotainment reagiert verzögerungsfrei und scheint einzu sein. Kabelloses Apple CarPlay und Android Auto beherrscht das System ebenfalls. Zur Klimabedienung gibt es unterhalb des Infotainments noch eine Knopfleiste.

Holz, Leder und recycelte Materialien



Durch die nach vorne gerückten Klimaaggregate gibt es im Cockpit nicht nur viel Platz für die Passagiere, sondern enorm viel Raum für Ablagen und Fächer. 30 Liter sollen es insgesamt sein, selbst der Mitteltunnel ist im Grunde eine einzige große Stau- und Ablagemöglichkeit. Der Nachteil: Dadurch musste der Gangwählhebel an die Lenksäule wandern. Dort sitzen jetzt nicht weniger als vier Hebel und Bediensatelliten, drei davon rechts. Das könnte in der Praxis zu Verwirrung und Bedienfehlern führen. Davon abgesehen wirkt das Cockpit durchdacht und hochwertig, so sind etwa die Türablagefächer mit Filz ausgekleidet. Viele Oberflächen bestehen aus recycelten Materialien. In der obersten der drei Ausstattungslinien gibt es Holz-Zierleisten und Ledersitze.

Im Fond geht es eng zu



Im Fond ist es nicht ganz so luftig. Bein- und Kopffreiheit sind zwar auch für Erwachsene gut; ein Verdienst des langen Radstandes und der flachen Batterie. Die Füße lassen sich aber nur mit Mühe unter die Vordersitze quetschen. Und ab einer Körpergröße von etwa 180 cm beginnt die Fensterkante auf Höhe der Augen, was zu einem beengten Raumgefühl führt. Darüber hinaus fehlen Nettigkeiten wie eine klappbare Mittelarmlehne oder eine dritte Klimazone. Das können andere besser.

Zoom Generell geht das Platzangebot im Fond in Ordnung. Die obere Fensterlinie beeinträchtigt allerdings das Raumgefühl.







Zwei Antriebe zum Marktstart



zwei Motorvarianten geben, beide mit 96 kW (130 PS) und 250 Nm Drehmoment, während der stärkere 160 kW (218 PS) und 300 Nm Drehmoment bringt. Dann beschleunigt das gut 1,6 Tonnen schwere Crossover in 7,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 160 km/h begrenzt. Die Motoren wurden laut Renault komplett neu entwickelt und sollen bei größerer Leistungsausbeute kompakter und leichter sein als noch im (Alle wichtigen Infos zum Umweltbonus.)

Zum Marktstart wird es für den Mégane Egeben, beide mit Vorderradantrieb . Der schwächere Motor bringt es aufwährend der stärkerebringt. Dann beschleunigt das gutschwere Crossoverdie Höchstgeschwindigkeit ist aufbegrenzt. Die Motoren wurden laut Renault komplett neu entwickelt und sollen bei größerer Leistungsausbeute kompakter und leichter sein als noch im Renault Zoe . Verantwortlich dafür sind unter anderem eine Ölkühlung und ein effizienteres Thermomanagement.

Besonders sichere Batterie

Batterien haben Kunden die Wahl zwischen 40 und 60 kWh, die Reichweiten von bis zu 300 km respektive 470 km nach WLTP ermöglichen sollen. Geladen werden kann mit maximal 130 kW, eine Schnellladesäule vorausgesetzt. Im besten Fall lässt sich dann in 30 Minuten Strom für bis zu 300 Kilometer Reichweite nachladen. Bei denhaben Kunden die Wahlnach WLTP ermöglichen sollen. Geladen werden kann mit maximal 130 kW, eine Schnellladesäule vorausgesetzt. Im besten Fall lässt sich dannnachladen. An der Wallbox kann mit sieben, optional mit 22 kW geladen werden.

Spannend: Renault hat die Akkus mit speziellen Zugängen für die Feuerwehr versehen. Eventuelle Batterie-Brände sollen so in wenigen Minuten effizient gelöscht werden können, ohne dass das Fahrzeug stundenlang in Spezial-Containern unter Wasser gehalten werden muss. Ebenfalls in die Kategorie Sicherheit gehören die maximal 26 Fahrassistenzen, die der Mégane E mitbringt.

Zoom Bei Wechselstrom kann mit sieben kW (opional 22 kW) geladen werden. Bei Gleichstrom sind es maximal 130 kW.







Ab Februar bestellbar