Golf uns auch anlächelt, an den Schwächen der dritten Generation kann man nicht vorbeisehen. Die Hoffnung liegt auf Nummer 4. Die wichtigsten Infos für Gebrauchtwagenkäufer aus dem AUTO BILD TÜV-Report! Schön ist der Renault Mégane , aber nicht frei von Fehlern. Denn so charmant der Franzosen-uns auch anlächelt, an den Schwächen der dritten Generation kann man nicht vorbeisehen. Die Hoffnung liegt auf Nummer 4.

Renault Mégane IV (Typ RFB)



Bauzeit: seit 2016

Motoren: 90 PS (dCi 90) bis 300 PS (R.S.)

Preis: ab 8500 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2015): 5 Sterne

Die Sportversion des französischen Kompakten heißt R.S.

Das ist er: Der Nachfolger des Renault 19 läuft bereits seit 25 Jahren, die aktuell vierte Auflage seit März 2016. Das moderne Design mit dem typischen Renault-Gesicht wirkt frisch, die bereinigte Modellpalette umfasst ein fünftüriges Schrägheck und den Kombi Grandtour (ab 9/2016). Das Coupé́ und auch das Cabrio CC wurden eingestellt, das Stufenheck gibt es nicht in Deutschland.



Das kann er: Der Innenraum des 4,36 Meter langen Fünftürers (Kombi 4,63 m) bietet vernünftige, wenn auch nicht üppige Platzverhältnisse und eine durchaus gepflegte Atmosphäre. Doch die Bedienung über den hochkant stehenden Berührungsbildschirm ist ziemlich wirr. Bei den Benzinern gibt es über die Jahre nicht weniger als acht Leistungsstufen zwischen 100 und 300 PS im Topmodell R.S. Trophy TCe 300/R.S. Trophy-R. Die Dieselmotoren reichen von 90 bis 165 PS.



Das macht Ärger: Im

Renault Mégane III (Typ Z)



Bauzeit: 2008 bis 2016

Motoren: 90 PS (1.5 dCi) bis 265 PS (TCe R.S.)

Preis: ab 2700 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2008): 5 Sterne

Die dritte Generation des Mégane wurde 2012 und 2014 überarbeitet.

Das ist er: Der gallische Golf -Konkurrent streckt sich in der dritten Auflage seit Ende 2008 auf 4,30 Meter (Kombi 4,56 m, ab Juni 2009), zeigt ein durchaus gefälliges und damit auch wieder mehrheitsfähiges Design. Neben dem Schrägheck und dem Kombi Grandtour gibt es die dreitürigen Varianten Coupé́ (ab Januar 2009) und das Blechdachcabrio (Juni 2010). Das vom Der gallische-Konkurrent streckt sich in der dritten Auflage seit Ende 2008 auf 4,30 Meter (Kombi 4,56 m, ab Juni 2009), zeigt ein durchaus gefälliges und damit auch wieder mehrheitsfähiges Design.Das vom Mégane abgeleitete und auf dem Samsung SM3 basierende Stufenheck namens Fluence startete im August 2010.



Das kann er: Für ein Familienauto leistet sich die dritte Mégane -Generation zwei Fehlerchen. Das Fahrwerk erweist sich im Alltag als etwas zu straff abgestimmt. Dieser Mégane glänzt nicht als Franzosen-Sänfte, sondern zeigt sich durchaus sportlich engagiert: gut für die Agilität, schlecht für den Komfort. Zudem geht es in der zweiten Reihe dann doch ziemlich eng zu, große Gäste werden auf langen Strecken nicht so richtig glücklich.



Das macht Ärger: Zwei Mal gab es einen Rückruf. 2009 und 2012 störten eine fehlerhafte Schweißnaht am Bremspedal und nachlassende Bremskraftverstärkung. Am 1.5er Diesel musste die Lage der Einspritzpumpe neu justiert werden.



TÜV-Urteil