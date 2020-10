ist im Bereich der E-Mobilität schon lange aktiver als manch anderer Hersteller. Der Zoe verkauft sich in Europa prächtig und mit dem Twizy haben die Franzosen mit viel Mut ein Kleinstfahrzeug geschaffen, das vor allem bei Lieferdiensten bis heute Anklang findet.Aber nicht nur die optische Ausrichtung für zukünftige Autos mit alternativen Antrieben wird mit der Studie gezeigt, unter dem Blech findet sich eine komplett neuentwickelte Elektroplattform. Alles zur E-Studie aus Frankreich.

Die Rückleuchten zitieren das vordere Lichtdesign. Das Heckfenster ist sehr klein.

Der Mégane eVision soll ein neues Kapitel für Renaults E-Autos einläuten und gleichzeitig den Startschuss für die neue Plattform geben.Trotz allem erhält die Schürze angedeutete Lufteinlässe in Gold. Die Scheinwerfer sind optisch durch ein Leuchtenband miteinander verbunden. Sie tragen das typische C-förmige Tagfahrlicht, das bei der Studie nach unten erweitert wird. Die mattgraue Lackierung wird um ein goldenes Dach ergänzt.Das Heck erinnert hingegen unweigerlich an aktuelle SUV-Modelle von Renault . Das Heckfenster ist sehr schmal, die Rückleuchten zitieren das Scheinwerferdesign der Front. Der Schriftzug beinhaltet eine Hommage an das alte Renault Logo.