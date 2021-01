Renault kränkelt. Bereits 2020 hat der französische Autobauer deshalb angekündigt, bis 2023 zwei Milliarden Euro einsparen zu wollen. Neben Personalabbau wird das Modellprogramm kräftig umgestrickt, wie Renault-CEO Luca De Meo am 14. Januar 2021 bekanntgab. Innerhalb der nächsten fünf Jahre wollen die Franzosenauf den Markt bringen, davon sieben mit E-Antrieb. Eines davon wurde jetzt als Prototyp enthüllt, der auf den klangvollen Namen "5" hört! Und tatsächlich ist die Studie eine moderne Elektro-Interpretation des ikonischen Kompakten aus den 80ern.

Der neue 5 soll laut RenaultIn diesem Fall müsste er deutlich günstiger als der knapp 30.000 Euro teure Zoe werden.So oder so will der vollelektrische 5 eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft schlagen und mit frechen Details wie den gelben Akzente unter den Scheinwerfern undüberzeugen. Die breiten Backen, der seitenversetzte "Lufteinlass" auf der Motorhaube (Ladeanschluss) und das schwarze Dach erinnern sogar an die legendären Turbo-Versionen. Diefür den Kompakten wird wohl die neuebilden. Damit ist eine Verbrenner-Variante ausgeschlossen.