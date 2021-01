Der Renault 4 war ein Innovationsträger , gleichzeitig aber günstig und enorm praktisch. Zwischen 1961 und 1986 wurden in zwei Generationen über acht Millionen R4 produziert. Ähnlich erfolgreich war der Kompaktableger R5 . Diese Modellnamen wiederzubeleben, könnte also durchaus von Erfolg gekrönt sein. ZumalBasis für die neuen Elektro-Kompakten wird aller Voraussicht nach die neue E-Plattform CMF-EV bilden. Auch Renaults Sportmarke Alpine dürfte in Zukunft verstärkt auf E-Antriebe setzen. Gleichzeitig wird schlecht laufenden Modellen wohl der Stecker gezogen. So könnte der Espace in absehbarer Zukunft Geschichte sein. Noch hat Renault die Gerüchte nicht bestätigt. Ob und wann R4 und R5 mit E-Antrieb tatsächlich kommen, ist also unklar.Dann nämlich wird CEO Luca de Meo seine neue Markenstrategie vorstellen.