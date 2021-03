Der Renault 5 kommt als Elektroauto zurück – das steht fest, seit Renault im Januar 2021 das Showcar mit dem schlichten Namen "5" vorgestellt hat. Optisch ist die Studie eine moderne Elektro-Interpretation des ikonischen Kompakten aus den 80ern – und wahrscheinlich nah dran an der Serienversion, wie die AUTO BILD-Illustration zeigt. So dürften sich die gelben Akzente unter den Scheinwerfern , das schwarze Dach oder die breiten Backen auch am finalen Renault 5 wiederfinden.