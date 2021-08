Die wichtigsten Infos für Gebrauchtwagenkäufer aus dem AUTO BILD TÜV-Report! Der Renault Scénic empfiehlt sich mit vielen pfiffigen Details für den Alltag, frühere Generationen sahen beim TÜV jedoch nie gut aus. Ob die neue das ändern kann?

Peugeot 208



Bauzeit: 2012 bis 2019

Motoren: 68 PS (68 VTi) bis 208 PS (GTi 30th)

Preis: ab 4500 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2012): fünf Sterne

Zoom 2016 wurde die vierte Generation vorgestellt, die Langversion des Scenic folgte wenige Monate später.

Das ist der Scénic

Die 20-Zöller sollen laut Renault leichter rollen, sind aber schwer und poltern deshalb störend. Der Rest ist aber wieder typisch die Rückfahrkamera ist also Pflicht. Und wer sieben Leute zu transportieren hat, nimmt den 20 cm längeren Der mit den riesigen Rädern.Der Rest ist aber wieder typisch Scénic , also viel Platz, unzählige Fächer (auch im Boden) und etwas unübersichtlich;Und wer sieben Leute zu transportieren hat, nimmt den 20 cm längeren Grand Scénic . Deutlich besser als beim Vorgänger: die Verarbeitung, da hat Renault wirklich Fortschritte gemacht.

Hinweis Renault Scénic im AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt Zu den Angeboten Pfeil

Das kann der Scénic

Komfortabel rollen, am liebsten auf glatten Autobahnen. Dazu findet unter acht Benzinern und sechs Dieseln jeder seinen Lieblingsmotor; die Kraftübertragung besorgen Sechsgang- Handschalter oder Sechs- und Siebengang-Doppelkuppler. Auch zu haben: Mild-Hybride.

Das macht Ärger beim Scénic

Die meisten Fahrzeuge stecken noch in der Garantie, deshalb gibt es wenig Erfahrungswerte. Wohl aber mehrere Rückrufe. Die wichtigsten: An 1.5 dCi von 9/18 bis 5/19 kann eine Kraftstoffleitung undicht werden und an solchen mit Schaltgetriebe von 9 bis 11/18 der elektrische Kühlerlüfter ausfallen. Außerdem besteht an sehr frühen Exemplaren von 9 bis 11/16 die Gefahr, dass sich Windowbags nicht öffnen.

Peugeot 208



Bauzeit: 2012 bis 2019

Motoren: 68 PS (68 VTi) bis 208 PS (GTi 30th)

Preis: ab 4500 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2012): fünf Sterne

Zoom Auch bei der dritten Generation gab es wie bei den Vorgängern zwei Karosserievarianten (Scénic und Grand Scénic).

Das ist der Scénic

Dessen Kofferraum schluckt dann bis zu 2083 Liter (LED-Tagfahrlicht und neuen Motoren. Bereits die dritte Generation des überzeugenden kompakten Familienkreuzers mit viel Platz und Variabilität. Wahlweise wieder als 20 cm längerer Grand Scénic mit sieben Sitzen. Scénic : 1870 Liter). 2012 und 2013 gab es Facelifts, unter anderem mit mehr Assistenzsystemen,

Hinweis Renault Scenic im AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt Zu den Angeboten Pfeil

Das kann der Scénic

Das typisch französische, schaukelige Fahrverhalten mit indifferenter Lenkung bieten. Manche mögen es, und die Familie wird es nicht stören, sie erfreut sich an ausreichend Bewegungsfreiheit auf allen Plätzen. Die Benziner sind zumeist trinkfeste Saugmotoren, erst 2012 kam der agile und sparsame 1.2 TCe mit 115 PS; mit den Renault-Dieseln macht man aber auch nichts falsch.

Das macht Ärger beim Scénic

Weitere Rückrufe betrafen 2012 und 2015 den Bremskraftverstärker, 2011 das Gestell des Beifahrersitzes und 2016 die Gleitschienen der Vordersitze. Immerhin: Das läppert sich. So konnte an 2009er-Modellen das Bremspedal abbrechen.Immerhin: Im AUTO BILD-Dauertest schaffte der Grand Scénic 2013 die Note 2–, ohne außerplanmäßige Werkstattbesuche.

TÜV-Urteil

Fahrwerk

Der Neue fällt bei der ersten HU mit doppelt so vielen Mängeln an der Radaufhängung auf wie üblich. Es bleibt sein einziges Manko, der Rest ist solide. Der ältere Es bleibt sein einziges Manko, der Rest ist solide. Der ältere Scénic teilt dieses Problem mit ihm und legt noch Federbrüche sowie reihenweise ausgeschlagene Spurstangen drauf, außerdem ist Rost bei ihm ab dem fünften Jahr nicht gänzlich unbekannt.

Licht

Gut dagegen sind die Blinker und die Lichteinstellung, die nur bei den Vier- bis Fünfjährigen zu oft nicht passt. (Mehr zum Renault Scénic: alle Generationen, News und Videos) Beleuchtung vorn, Beleuchtung hinten - überall rote Zahlen, also schlechter als der Durchschnitt.

Bremsen

Beanstandungen an der Wirkung von Fuß- und Handbremse sind die Ausnahme. Die Bremsscheiben sind ab dem siebten Jahr zu oft riefig oder verschlissen, ansonsten schlägt sich der Scénic wacker.

Umwelt