ezahlbarefür die Masse? Bei VW entweder ein wenig angestaubt von gestern (e-Up/e-Golf) oder wie der ID.3 auf Sicht noch nicht lieferbar. Und bei den dreigehen die Preise bei 39.000 (BMW i3), 69.100 ( Audi e-tron) und 71.281 ( Mercedes EQC) los. Nix für alle also. In die Lücke springt Frankreich. Dengibt's schon jetzt, mit(anders als bei Kia und Hyundai ). Und so war der Vorgänger im vergangenen Jahr mitbei uns das meistverkaufte Elektro-Auto.

Fein gemacht: Die Materialien ständen auch einem Audi gut zu Gesicht, die Bedienung ist einfach.

Jetzt also der Neue. Wobei er nicht so richtigEin gründlichesalso. Wobei schon das Design zeigt, dass mehr auch gar nicht nötig war. Gegen einen bierernsten Up sieht der Zoeaus, ist trotz seiner Größe ernsthaft genug, um nicht als Frauenauto durchzugehen. Der größte Fortschritt steckt aber unterm Blech. Da ist zunächst dasmitund Bildschirmen, die selbst einem Audi gut zu Gesicht ständen. Dazu kommt neuerdings die aufgeräumte Bedienung, eine neue Schalterleiste unter demsieht nicht nur gut aus – fast VWig sind alle Schalter dort, wo man sie vermutet. Ähnlichfährt der Renault . Klar, der Motor (max. 135 PS , 245 Nm) macht keinen Lärm, zieht aber. Das Fahrwerk gehört zu den komfortablen in der Klasse, einzig die zudürfte für unseren Geschmack mitteilsamer sein.