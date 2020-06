Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020

Das Ateca-Design holt Seat ins Hier und Jetzt.sowohl Front- als auch Rückleuchten sind jetzt immer mit LEDs und dynamischem Blinker ausgestattet. Der Grill wächst leicht nach unten, ist nun sechseckig und wird von einem breiten Chromrahmen eingefasst. Der untere Lufteinlass wirkt optisch größer, da er nun direkt in eine Schürze mit angedeutetem Unterfahrschutz in Aluminiumoptik übergeht. Das Blech rund um die seitlichen Lufteinlässe ist weiter ausgeformt und mit einem Schwung Richtung Mitte ausgestattet.Am Heck fällt vor allem derauf, der jetzt in schwungvoller Handschrift unter dem Nummernschild prangt – so hat es Seat bereits beim neuen Leon eingeführt. Der zweite Blick fällt auf die mächtige Schürze, die wie ein Unterfahrschutz wirkt und wie die Front in Aluminiumoptik gehalten ist. Links und rechts sind eckige Fake-Endrohre eingelassen.Höhe (1,62 Meter) und die Breite (1,84 Meter) bleiben gleich.