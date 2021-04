Bauzeit: seit 2016

Motoren: 115 PS (1.0 TSI, 1.6 TDI) bis 300 PS (2.0 TSI)

Preis: ab 14.000 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2016): 5 Sterne

Der Kofferraum des Ateca schluckt 510 bis 1604 Liter.



Wir schreiben hier mit Absicht nicht von einem stolzen Spanier. Obwohl dazu Anlass wäre. Doch so einfach ist die Lage nicht. Seat sitzt bekanntlich in Barcelona, Hauptstadt Kataloniens, die, und gebaut wird der Ateca von Skoda in Tschechien im Werk Kvasiny, gemeinsam mit Karoq und Kodiaq . Herausgekommen aus dem europäischen Gemeinschaftsprojekt ist jedenfalls der erste SUV der Marke Seat überhaupt. Gutaussehend, von kompakter, angenehmer Größe mit überraschend großzügigem Platzangebot.Im Sommer 2020 gab es ein Facelift, das brachte ein paar Designretuschen, Voll-LED-Scheinwerfer serienmäßig, mehr Sicherheits-Assistenten und einmit 9,2-Zoll-Display, das auf “hola“ hört, also spanisch für "hallo“.