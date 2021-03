Die wichtigsten Infos für Gebrauchtwagenkäufer aus dem AUTO BILD TÜV-Report! Der 2016 eingeführte Seat Ateca ist zum ersten Mal im TÜV-Report dabei. Und der in Tschechien gebaute Spanier mit deutschen Genen überzeugt auf Anhieb.

Seat Ateca



Bauzeit: seit 2016

Motoren: 115 PS (1.6 TDI) bis 300 PS (2.0 TSI)

Preis: ab 14.000 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest 2016): 5 Sterne

Seat Ateca im AUTO BILD-Gebrauchtwagenmarkt

Das ist er: Wir schreiben hier mit Absicht nicht von einem stolzen Spanier. Obwohl dazu Anlass wäre. Doch so einfach ist die Lage nicht. Technik stammt aus dem großen VW -Regal, und gebaut wird der Seat überhaupt. Gut aussehend, von kompakter, angenehmer Größe mit überraschend großzügigem Platzangebot. Wir schreiben hier mit Absicht nicht von einem stolzen Spanier. Obwohl dazu Anlass wäre. Doch so einfach ist die Lage nicht. Seat sitzt bekanntlich in Barcelona, Hauptstadt Kataloniens, diestammt aus dem, und gebaut wird der Ateca von Skoda in Tschechien im Werk Kvasiny, gemeinsam mit Karoq und Kodiaq . Herausgekommen aus dem europäischen Gemeinschaftsprojekt ist jedenfalls das erste SUV der Markeüberhaupt. Gut aussehend, von kompakter, angenehmer Größe mit überraschend großzügigem Platzangebot.

Der Kofferraum des Seat Ateca schluckt 510 bis 1604 Liter Gepäck.



Einige Motoren sind auch mit Siebengang-DSG und dem Allradantrieb 4Drive lieferbar. Im Sommer 2020 gab es ein Facelift; das brachte ein paar Designretuschen, Voll-LED-Scheinwerfer serienmäßig, mehr Sicherheits-Assistenten und ein überarbeitetes Infotainmentsystem mit 9,2-Zoll-Display, das auf "hola" hört, also spanisch für "hallo".

Das kann er: Die klassischen Tugenden eines Ateca fährt sich handlich und agil. Die Motoren sind bekannte VW-Aggregate, TDI mit 1,6 oder 2,0 Litern, dazu TSI von 115 PS bis zu lebensfrohen 300 PS im Cupra. Als goldene Mitte empfehlen wir den kernigen, flotten Benziner 1.4 TSI mit 150 PS, der auch nicht zu viel verbraucht. Die klassischen Tugenden eines SUVs ausspielen, also die erhöhte Sitzposition und die gute Übersicht. Eine seiner Stärken ist die (noch) einfache Bedienung. Derfährt sichDie Motoren sind bekannte VW-Aggregate, TDI mit 1,6 oder 2,0 Litern, dazu TSI von 115 PS bis zu lebensfrohen 300 PS im Cupra. Als goldene Mitte empfehlen wir den kernigen, flotten Benziner 1.4 TSI mit 150 PS, der auch nicht zu viel verbraucht.

Das macht Ärger: Kaum etwas. Im Ateca bravourös, kam auf Note 1 und den dritten Platz der Bestenliste. Auch Rückrufe gab es vergleichsweise wenige. Erwähnenswert sind 2018 ein Rückruf wegen Problemen mit der E-Parkbremse, 2019 wegen eines fehlenden Verriegelungsstifts an der mittleren Kopfstütze hinten und 2020 wegen der fehlerhaften Programmierung des Lichtsteuergeräts. : Kaum etwas. Im AUTO BILD-Dauertest schlug sich derbravourös, kam auf Note 1 und den dritten Platz der Bestenliste.. Erwähnenswert sind 2018 ein Rückruf wegen Problemen mit der E-Parkbremse, 2019 wegen eines fehlenden Verriegelungsstifts an der mittleren Kopfstütze hinten und 2020 wegen der fehlerhaften Programmierung des Lichtsteuergeräts.

TÜV-Urteil

Fahrwerk

Was sollen wir sagen? In diesem und auch in den folgenden Kapiteln gibt es praktisch nichts zu meckern. Mit einer einzigen Ausnahme, viel Spaß beim Suchen. Die TÜV-Prüfer müssen jedenfalls ihre Freude gehabt haben, aber die Mängelrate in diesem Kapitel liegt bei 0,0. Und zwar durchweg: Aufhängung, Federn, Dämpfer, Antriebswellen und Lenkung – alles top.

Licht

Okay, eine Mängelrate von 0,0 schafft der Ateca hier nicht, liegt aber mit 0,7 beim Abblendlicht, 0,5 bei der Okay, eine Mängelrate von 0,0 schafft derhier nicht, liegt aber mit 0,7 beim Abblendlicht, 0,5 bei der Beleuchtung vorn und jeweils 0,1 bei der Beleuchtung hinten und den Blinkern weit unter dem jeweiligen Durchschnitt. Die Zahlen sagen alles: Es gibt kaum Probleme. ( Mehr zum Seat Ateca: alle Generationen, News und Videos

Bremsen

Glückwunsch, gefunden: Die Fuß- und Feststellbremse, Bremsleitungen und -schläuche: tadellos. Glückwunsch, gefunden: Die Bremsscheiben liegen mit einer Mängelrate von 1,1 hauchdünn über dem Durchschnitt von 0,9. Das war es aber, ansonsten gilt auch hier:

Umwelt

War ja klar, auch in diesem Kapitel benimmt sich der Ateca vorbildlich. Es gibt praktisch keinen War ja klar, auch in diesem Kapitel benimmt sich dervorbildlich. Es gibt praktisch keinen Ölverlust , kein Versagen bei der AU und auch keine Mängel am Auspuff.