Was für VW der Golf , ist für Seat der Leon . Das Kompaktmodell ist beliebt und bringt eine gewisse optische Würze mit.

● Seat Leon 1.0 TSI (110 PS); Ausstattung: Reference; 6-Gang-Getriebe

ab 21.570 Euro.

● Seat Leon 1.0 eTSI (110 PS); Ausstattung: Style; 7-Gang-DSG

ab 26.000 Euro.

● Seat Leon 1.5 TSI (130 PS); Ausstattung: Style; 6-Gang-Getriebe

ab 24.450 Euro.

● Seat Leon 1.5 TSI (150 PS); Ausstattung: FR; 6-Gang-Getriebe

ab 27.170 Euro.

● Seat Leon 1.5 eTSI (150 PS); Ausstattung: FR; 7-Gang-DSG

ab 29.650 Euro.

● Seat Leon 2.0 TSI (190 PS); Ausstattung: FR; 7-Gang-DSG

ab 31.020 Euro.

● Seat Leon 2.0 TDI (115 PS); Ausstattung: Reference; 6-Gang-Getriebe

ab 25.000 Euro.

● Seat Leon 2.0 TDI (150 PS); Ausstattung: Style; 7-Gang-DSG

ab 30.180 Euro.

● Seat Leon 1.4 e-Hybrid (204 PS); Ausstattung: FR; 6-Gang-DSG

ab 35.080 Euro.

Die Sahneseite des Leon ist das Heck. Dem aktuellen Trend folgend hat der Kompakte ein durchgängiges Leuchtenband inklusive dynamischen Blinkern und Lichtinszenierung beim Aufschließen – was leider nicht Serie ist. In der Basis werden die Rückleuchten mit einem Reflektor verbunden, ähnlich wie beim Tarraco . Bei den Auspuffrohren müssen sogar Profis zweimal hinschauen, bevor klar wird, dass der Leon in der gezeigten FR-Line Fake-Endrohre hat – die, zugegeben, gut gemacht sind.