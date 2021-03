Er ist ein Bestseller, doch den spanischen Verführer gibt der Leon beim TÜV nicht. Schon bei der ersten HU fallen Defekte an Federn/Dämpfern sowie Öl-Kleckereien auf. Die Älteren Modelle ziehen in puncto Anfälligkeit jedoch am jungen vorbei. Wer Interesse am spanischen Golf-Bruder hat, sollte Abgasanlage und Bremsscheiben vor dem Kauf gründlich prüfen.