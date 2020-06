iederholungen sind öde. Über ein gutes Remake aber lässt sich reden. Und das tun wir nun. Denn aus den Studios in Martorell bei Barcelona kommt jetzt die Fortsetzung einer Erfolgsstory:, der Pack-Profi. Regie und Produktion:. Kostüme: Chefdesigner Alejandro Mesonero-Romanos. Technische Ausstattung:. Unter dem Kleid dersteckt die aktuelle Konzernplattform MQB evo, auf der auch der Golf 8 basiert.

Geschmacksache: Das Heck des neuen Leon ST ist deutlich schärfer gezeichnet als das seines Vorgängers.

Das Drehbuch von Seat setzt beimvor allem auf ein spannendes Ende. Nicht jedem wird das gefallen. Im prallen Heck mit, LED-Lichtern,und Autogramm in Schreibschrift steckt tatsächlich ein wenig Drama. Zu viel? Werden wir an den Kassen sehen. Bislang verkaufte Seat über. Der alte Leon ST, mittlerweile sieben Jahre alt und noch immer nett anzuschauen, war im Auftritt jedenfalls zurückhaltender. Und kompakter. Mitzieht sich das neue Werk deutlich in die Länge, spielt beinahe schon im Genre der Mittelklasse. Zum fünftürigen Leon sind es, zum Kombi-Vorgänger rund zehn. Da auch derum fünf Zentimeter zulegt, vermittelt der neue Leon ST im Innenraum eine, die dem alten ST abgeht.